Аллергия на алкоголь
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:22

4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения

Распространённый совет "съесть ложку сливочного масла перед застольем" на деле не спасает от быстрого опьянения — и может даже серьёзно навредить. Об этом предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Почему масло не работает

По словам врача, скорость опьянения определяется объёмом спиртного, количеством съеденной пищи и состоянием печени. А сливочное масло почти не влияет на всасывание алкоголя.

Да, жирная пища может небольшим образом замедлить поступление спирта в кровь, но этого эффекта недостаточно, чтобы реально защитить организм.

Чем это может закончиться

Если запивать алкоголь жирной пищей, в том числе маслом, повышается риск:

  • тошноты и рвоты;
  • тяжёлой отрыжки;
  • обострения хронических заболеваний ЖКТ;
  • острого панкреатита — тяжёлого воспаления поджелудочной железы.

Нагрузка на желудок и печень возрастает, и вместо "защиты" человек получает серьёзный удар по пищеварительной системе.

Что действительно поможет

Врачи напоминают: если избежать застолья невозможно, лучше:

  • не пить на пустой желудок, но отдавать предпочтение лёгким закускам;
  • соблюдать умеренность;
  • обязательно чередовать алкоголь с водой;
  • избегать крепких напитков при любых проблемах с ЖКТ.

