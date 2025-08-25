4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь
Распространённый совет "съесть ложку сливочного масла перед застольем" на деле не спасает от быстрого опьянения — и может даже серьёзно навредить. Об этом предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
Почему масло не работает
По словам врача, скорость опьянения определяется объёмом спиртного, количеством съеденной пищи и состоянием печени. А сливочное масло почти не влияет на всасывание алкоголя.
Да, жирная пища может небольшим образом замедлить поступление спирта в кровь, но этого эффекта недостаточно, чтобы реально защитить организм.
Чем это может закончиться
Если запивать алкоголь жирной пищей, в том числе маслом, повышается риск:
- тошноты и рвоты;
- тяжёлой отрыжки;
- обострения хронических заболеваний ЖКТ;
- острого панкреатита — тяжёлого воспаления поджелудочной железы.
Нагрузка на желудок и печень возрастает, и вместо "защиты" человек получает серьёзный удар по пищеварительной системе.
Что действительно поможет
Врачи напоминают: если избежать застолья невозможно, лучше:
- не пить на пустой желудок, но отдавать предпочтение лёгким закускам;
- соблюдать умеренность;
- обязательно чередовать алкоголь с водой;
- избегать крепких напитков при любых проблемах с ЖКТ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru