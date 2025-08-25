4 правила, которые реально помогут легче перенести алкоголь

Распространённый совет "съесть ложку сливочного масла перед застольем" на деле не спасает от быстрого опьянения — и может даже серьёзно навредить. Об этом предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Почему масло не работает

По словам врача, скорость опьянения определяется объёмом спиртного, количеством съеденной пищи и состоянием печени. А сливочное масло почти не влияет на всасывание алкоголя.

Да, жирная пища может небольшим образом замедлить поступление спирта в кровь, но этого эффекта недостаточно, чтобы реально защитить организм.

Чем это может закончиться

Если запивать алкоголь жирной пищей, в том числе маслом, повышается риск:

тошноты и рвоты;

тяжёлой отрыжки;

обострения хронических заболеваний ЖКТ;

острого панкреатита — тяжёлого воспаления поджелудочной железы.

Нагрузка на желудок и печень возрастает, и вместо "защиты" человек получает серьёзный удар по пищеварительной системе.

Что действительно поможет

Врачи напоминают: если избежать застолья невозможно, лучше: