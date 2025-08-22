Как правильно подготовиться к застолью без вреда для организма

Перед застольем многие по старинке съедают ложку сливочного масла в надежде "смягчить опьянение". Однако гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупреждает: этот народный метод не только бесполезен, но и может серьёзно навредить.

Почему масло не "защищает" от алкоголя

Степень опьянения зависит от:

количества выпитого;

крепости напитка;

общего состояния организма;

присутствия еды в желудке.

Сливочное масло не влияет на скорость всасывания спирта — зато создаёт смесь, тяжёлую для пищеварительной системы.

Чем это может закончиться

Комбинация жир + алкоголь может спровоцировать:

тошноту и рвоту;

сильную отрыжку;

желчную колику;

острый панкреатит;

обострение хронических заболеваний желудка.

Врач особо подчёркивает: если у человека есть проблемы с ЖКТ, употребление жирной пищи перед выпивкой — прямой путь к осложнениям.

Что делать вместо

Лучше подготовиться к застолью более безопасно: