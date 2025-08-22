Как правильно подготовиться к застолью без вреда для организма
Перед застольем многие по старинке съедают ложку сливочного масла в надежде "смягчить опьянение". Однако гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупреждает: этот народный метод не только бесполезен, но и может серьёзно навредить.
Почему масло не "защищает" от алкоголя
Степень опьянения зависит от:
- количества выпитого;
- крепости напитка;
- общего состояния организма;
- присутствия еды в желудке.
Сливочное масло не влияет на скорость всасывания спирта — зато создаёт смесь, тяжёлую для пищеварительной системы.
Чем это может закончиться
Комбинация жир + алкоголь может спровоцировать:
- тошноту и рвоту;
- сильную отрыжку;
- желчную колику;
- острый панкреатит;
- обострение хронических заболеваний желудка.
Врач особо подчёркивает: если у человека есть проблемы с ЖКТ, употребление жирной пищи перед выпивкой — прямой путь к осложнениям.
Что делать вместо
Лучше подготовиться к застолью более безопасно:
- за 1-2 часа поесть нормальный лёгкий ужин (без жареного и острого);
- пить умеренно и не на пустой желудок;
- чередовать алкоголь с негазированной водой.
