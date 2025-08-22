Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:11

Как правильно подготовиться к застолью без вреда для организма

Гастроэнтеролог Тимощенко: сливочное масло не защищает от опьянения и вредит ЖКТ

Перед застольем многие по старинке съедают ложку сливочного масла в надежде "смягчить опьянение". Однако гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предупреждает: этот народный метод не только бесполезен, но и может серьёзно навредить.

Почему масло не "защищает" от алкоголя

Степень опьянения зависит от:

  • количества выпитого;
  • крепости напитка;
  • общего состояния организма;
  • присутствия еды в желудке.

Сливочное масло не влияет на скорость всасывания спирта — зато создаёт смесь, тяжёлую для пищеварительной системы.

Чем это может закончиться

Комбинация жир + алкоголь может спровоцировать:

  • тошноту и рвоту;
  • сильную отрыжку;
  • желчную колику;
  • острый панкреатит;
  • обострение хронических заболеваний желудка.

Врач особо подчёркивает: если у человека есть проблемы с ЖКТ, употребление жирной пищи перед выпивкой — прямой путь к осложнениям.

Что делать вместо

Лучше подготовиться к застолью более безопасно:

  • за 1-2 часа поесть нормальный лёгкий ужин (без жареного и острого);
  • пить умеренно и не на пустой желудок;
  • чередовать алкоголь с негазированной водой.

