Кажется свежим, но уже испорчено: признак у сливочного масла, который вы всегда пропускаете

Сливочное масло многие воспринимают как продукт, который почти не портится. Оно не покрывается плесенью, не "цветет" и может спокойно лежать в холодильнике неделями. Кто-то даже хранит его на кухонной полке — и удивляется, почему через время появляется странный запах и вкус. На самом деле масло не такое уж "вечное", как принято считать. Оно подвержено окислению, и этот процесс может испортить даже самый качественный продукт.

Почему масло портится

Сливочное масло содержит в основном жир, а жировая среда плохо подходит для размножения бактерий. Именно поэтому оно не плесневеет и не скисает, как молоко или сметана. Однако в нём легко происходят химические реакции окисления. Жир вступает в контакт с кислородом, молекулы изменяются — и в результате масло начинает пахнуть прогорклым, а вкус становится неприятно горьковатым.

На ранних этапах продукт может лишь немного потемнеть или изменить текстуру, но затем появится кислый аромат, который напоминает запах уксуса или старого сыра. Если вкус стал горьким — масло однозначно испорчено.

Как понять, что масло уже не годится

Проверить свежесть можно без лабораторных тестов. Есть несколько простых признаков:

Изменился запах — появился аромат плесени, кислоты или пота. Масло стало тусклым, с сероватым оттенком. Консистенция стала зернистой, крошливой. Вкус — горький или кислый, нехарактерный для свежего продукта.

Если присутствует хотя бы один из этих признаков, лучше не использовать масло в пищу. Оно может испортить вкус блюда и даже вызвать расстройство желудка.

Где и как хранить

Главное правило — минимизировать контакт с воздухом и светом. Ультрафиолет и кислород ускоряют окисление, а значит, сокращают срок годности. Поэтому правильное хранение играет решающую роль.

Лучше всего оставить масло в заводской фольге: она защищает от света и запахов. Если упаковка повреждена, продукт нужно переложить в герметичный контейнер или обернуть пищевой плёнкой. Металлические или открытые пластиковые коробочки не подойдут — масло впитает запахи из холодильника.

Условия хранения и сроки