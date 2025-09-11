Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сливочное масло
Сливочное масло
© Adobe Stock by Pixel-Shot is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:34

Масло по 1200 рублей: к чему приведёт кризис животноводства

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен

В январе-июле 2025 года россияне стали реже покупать сливочное масло: продажи упали на 14,7% в годовом выражении. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании Nielsen.

Рост цен и причины подорожания

По информации Росстата, к началу сентября цена масла достигла 1,2 тыс. рублей за килограмм. Это на 38% выше, чем в январе 2024-го, и на 22,2% больше, чем год назад.

Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации "Руспродсоюз", пояснил, что рост цен связан с удорожанием сырья:

  • сырое молоко за год подорожало на 23,1%,

  • выросли затраты на логистику, складские услуги и ингредиенты.

Производство и запасы

Несмотря на снижение спроса, производство масла выросло: за первую половину 2025 года выпуск увеличился на 4,2%, до 201 тыс. тонн, сообщил гендиректор "АБ-Центра" Алексей Плугов.

По его словам, рост запасов на складах может привести к стабилизации цен и даже последующему увеличению потребления.

Фактор животноводства

Ситуацию осложняет кризис в сельском хозяйстве. Как ранее отметил Николай Харитонов, глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, многие хозяйства массово сокращают поголовье скота из-за нехватки средств на его содержание. Это ведёт к снижению производства натурального масла и росту доли заменителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торт с бисквитом и меренгами получается воздушным сегодня в 13:22

Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Узнайте, как создать нежный торт с меренгами и цветами для семейного стола. Хрустящие меренги, бисквит и креативное украшение — идеальный десерт для гурманов!

Читать полностью » Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Зимой открыть банку и окунуться в лето? Этот ароматный салат из сезонных овощей — простой и вкусный рецепт заготовки. Попробуйте сохранить вкус лета в консервах!

Читать полностью » Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Задумывались о кексе, который готовится месяцами для идеального вкуса? Узнайте, как создать ароматный английский рождественский шедевр с бренди и специями.

Читать полностью » Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника сегодня в 11:32

Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Крылышки на костре: аромат дыма и специи за 30 минут! Простой рецепт для пикника или дома — попробуйте и удивитесь вкусу. Курица, мёд, апельсин — огонь!

Читать полностью » Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Откройте секрет ароматного пирога с яблочным вареньем, который наполнит дом уютом и соберёт семью за чаем. Нежная выпечка для уютных вечеров.

Читать полностью » Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто сегодня в 10:36

Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Захватывающий рецепт десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане: просто, эффектно и для всей семьи. Что скрывает этот праздничный хит?

Читать полностью » По рецепту кулинара маффины с джемом получаются пышными и ароматными сегодня в 10:03

Маффины с ягодами: секрет, которым пользуются все, кроме вас, — и это бесплатно

Хотите пышные маффины с сюрпризом внутри? Простой рецепт с джемом и ягодами раскроет секреты сочной выпечки без хлопот.

Читать полностью » Салат из свеклы и моркови с изюмом получается хрустящим и сладким после охлаждения сегодня в 9:57

Свекла и морковь: как обычный овощной дуэт превращает скромный обед в королевский пир

Хотите яркий салат из свеклы, моркови и изюма, который готовится за 50 минут? Полезный, вкусный и простой рецепт для любого стола. Узнайте, как удивить гостей!

Читать полностью »

Новости
Технологии

Нейросеть от Google без подписки: что можно делать бесплатно и за что нужно заплатить
Туризм

Ливадия, Массандра и Дюльбер: главные крымские резиденции династии Романовых
Наука

Сероводород в Чёрном море превышает 3 млрд тонн — учёные
Дом

Сравнение индукционных и электрических плит по затратам и функциям
Авто и мото

Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20% с начала 2025 года
Спорт и фитнес

Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу
Садоводство

В Брянской области осенью в теплицах сеют шпинат, редис и зелень
Туризм

Разноцветный пейзаж Каппадокии сформировался из вулканического туфа и эрозии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet