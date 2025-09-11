Масло по 1200 рублей: к чему приведёт кризис животноводства

В январе-июле 2025 года россияне стали реже покупать сливочное масло: продажи упали на 14,7% в годовом выражении. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компании Nielsen.

Рост цен и причины подорожания

По информации Росстата, к началу сентября цена масла достигла 1,2 тыс. рублей за килограмм. Это на 38% выше, чем в январе 2024-го, и на 22,2% больше, чем год назад.

Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации "Руспродсоюз", пояснил, что рост цен связан с удорожанием сырья:

сырое молоко за год подорожало на 23,1% ,

выросли затраты на логистику, складские услуги и ингредиенты.

Производство и запасы

Несмотря на снижение спроса, производство масла выросло: за первую половину 2025 года выпуск увеличился на 4,2%, до 201 тыс. тонн, сообщил гендиректор "АБ-Центра" Алексей Плугов.

По его словам, рост запасов на складах может привести к стабилизации цен и даже последующему увеличению потребления.

Фактор животноводства

Ситуацию осложняет кризис в сельском хозяйстве. Как ранее отметил Николай Харитонов, глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, многие хозяйства массово сокращают поголовье скота из-за нехватки средств на его содержание. Это ведёт к снижению производства натурального масла и росту доли заменителей.