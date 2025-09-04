Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by user14908974 is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:51

Кекс без масла: почему он выходит пышнее, чем с ним, и никто об этом не говорит

Кекс без масла сохраняет вкус и структуру благодаря использованию растительных жиров

Вы когда-нибудь пробовали кекс, который получается пышным и ароматным без капли сливочного масла? Этот рецепт — именно о таком лакомстве! Он не только легок в приготовлении, но и доступен по ингредиентам — всё, что нужно, найдётся в любом холодильнике. Идеальный вариант для семейного чаепития.

Что понадобится для кекса?

  • Пшеничная мука — 200 г
  • Кукурузный крахмал — 20 г
  • Сахар — 100 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Кефир — 150 г
  • Растительное масло (без запаха) — 65 г
  • Изюм — 50 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Лимон (сок и цедра) — 1 шт.
  • Соль — 0,25 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу

Полезные советы перед началом

  • Все продукты должны быть комнатной температуры. Если вы забыли достать яйца и кефир заранее, опустите яйца в тёплую воду, а кефир слегка подогрейте или разбавьте горячей водой.
  • Для изюма важно удалить грязь и размягчить его: залейте кипятком на 10 минут, затем промойте и тщательно просушите на бумажных полотенцах.
  • Лимон нужно тщательно вымыть с содой и натереть цедру, не затрагивая белую горькую часть под кожурой. Сок отжимайте через сито, чтобы не попали косточки.

Как приготовить

Просейте муку, чтобы насытить её кислородом и избавиться от возможного мусора. Добавьте крахмал, разрыхлитель и соль — она усилит вкус сладкой выпечки.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой массы. Не забудьте тщательно вымыть яйца перед использованием. На минимальных оборотах миксера аккуратно влейте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности.

Соедините сухие и жидкие ингредиенты, добавьте лимонный сок, цедру и ванилин. Перемешайте лопаткой — тесто должно быть консистенции жидкой сметаны. Если слишком жидкое, добавьте немного муки.

Обсыпьте изюм мукой, чтобы он не оседал на дно, и аккуратно вмешайте в тесто.

Выберите форму для выпечки — силиконовую можно не смазывать, а металлическую, керамическую или стеклянную лучше слегка обработать растительным маслом. Вылейте тесто и поставьте в разогретую до 180°C духовку.

Время выпекания — примерно 50-60 минут, в зависимости от духовки и размера формы. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, кекс готов.

После выпечки дайте кексу немного остыть, выньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Такой кекс отлично сочетается с чаем или кофе и понравится всей семье.

