Кекс без масла: почему он выходит пышнее, чем с ним, и никто об этом не говорит
Вы когда-нибудь пробовали кекс, который получается пышным и ароматным без капли сливочного масла? Этот рецепт — именно о таком лакомстве! Он не только легок в приготовлении, но и доступен по ингредиентам — всё, что нужно, найдётся в любом холодильнике. Идеальный вариант для семейного чаепития.
Что понадобится для кекса?
- Пшеничная мука — 200 г
- Кукурузный крахмал — 20 г
- Сахар — 100 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Кефир — 150 г
- Растительное масло (без запаха) — 65 г
- Изюм — 50 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Лимон (сок и цедра) — 1 шт.
- Соль — 0,25 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
Полезные советы перед началом
- Все продукты должны быть комнатной температуры. Если вы забыли достать яйца и кефир заранее, опустите яйца в тёплую воду, а кефир слегка подогрейте или разбавьте горячей водой.
- Для изюма важно удалить грязь и размягчить его: залейте кипятком на 10 минут, затем промойте и тщательно просушите на бумажных полотенцах.
- Лимон нужно тщательно вымыть с содой и натереть цедру, не затрагивая белую горькую часть под кожурой. Сок отжимайте через сито, чтобы не попали косточки.
Как приготовить
Просейте муку, чтобы насытить её кислородом и избавиться от возможного мусора. Добавьте крахмал, разрыхлитель и соль — она усилит вкус сладкой выпечки.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышной, светлой массы. Не забудьте тщательно вымыть яйца перед использованием. На минимальных оборотах миксера аккуратно влейте кефир и растительное масло, перемешайте до однородности.
Соедините сухие и жидкие ингредиенты, добавьте лимонный сок, цедру и ванилин. Перемешайте лопаткой — тесто должно быть консистенции жидкой сметаны. Если слишком жидкое, добавьте немного муки.
Обсыпьте изюм мукой, чтобы он не оседал на дно, и аккуратно вмешайте в тесто.
Выберите форму для выпечки — силиконовую можно не смазывать, а металлическую, керамическую или стеклянную лучше слегка обработать растительным маслом. Вылейте тесто и поставьте в разогретую до 180°C духовку.
Время выпекания — примерно 50-60 минут, в зависимости от духовки и размера формы. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, кекс готов.
После выпечки дайте кексу немного остыть, выньте из формы и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Такой кекс отлично сочетается с чаем или кофе и понравится всей семье.
