Стекло — главный враг масла: почему красивая маслёнка может оказаться вредной

Масло — продукт капризный. Оно боится света, не любит высоких температур и легко впитывает посторонние запахи. Неправильно подобранная маслёнка может испортить его вкус и аромат, даже если само масло — высшего качества.

Как же выбрать хорошую маслёнку? Советы даёт продавец-консультант по посуде Ольга Ивантеева.

Крышка — не декоративная деталь

Главное правило: маслёнка должна хорошо закрываться.

"Лучше выбрать ту, что с высокими бортами и закрывающей её сверху крышкой. Она не соскальзывает и защищает вкус продукта", — отмечает Ольга Ивантеева.

Такая конструкция надёжнее удерживает масло в нужном состоянии и не даёт ему быстро окисляться при контакте с воздухом.

Выбираем материал: стекло — аутсайдер

С точки зрения сохранности продукта, лучше всего себя показывают:

Фарфор

Керамика

Фаянс

"Через стеклянные маслёнки проникает свет, а масло этого не любит", — уточняет эксперт.

Свет разрушает жирные кислоты и способствует появлению горечи. Так что даже самая красивая стеклянная маслёнка — не лучший выбор для хранения.

Металл — стиль и польза

Если вы ищете что-то, что будет хорошо смотреться на столе и при этом сохранит масло свежим подольше, выбирайте стальные маслёнки.

"Они удобнее при сервировке стола, так как дольше поддерживают масло в холодном состоянии", — говорит Ольга Ивантеева.

Идеальный выбор для подачи масла к завтраку или на праздничный стол.

Пластик? Лучше нет

Дешёвые пластиковые маслёнки могут показаться удобными, но не стоит забывать об их главном недостатке:

"Этот материал со временем деформируется, что может вызвать химическое взаимодействие с продуктом и нанести вред здоровью", — предупреждает специалист.

Особенно это актуально, если вы используете посуду дольше года или регулярно моете её в посудомоечной машине.

Вывод

Идеальная маслёнка — это не та, что просто красивая, а та, что:

плотно закрывается,

защищает масло от света,

выполнена из безопасного материала.

Выбирайте её не только по дизайну, но и по функциональности — тогда и вкус масла останется безупречным.