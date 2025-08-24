Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разминка
Разминка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Разминка, где вы бьёте себя по ягодицам, укрепляет сердце и суставы

Учёные из Sports Medicine: короткая разминка с butt kicks повышает выносливость и эффективность тренировок

Задумывались ли вы, почему даже самая короткая разминка может изменить качество всей тренировки? Один из простых, но часто недооценённых приёмов — упражнение butt kicks, или, как его ещё называют, "удары пятками по ягодицам". Оно не только подготавливает мышцы к нагрузке, но и снижает риск травм, помогая вам тренироваться эффективнее.

Что такое butt kicks?

Это динамическое упражнение, которое выполняется на месте в формате лёгкого бега. Суть проста: вы попеременно сгибаете колени и стараетесь достать пятками до ягодиц. При этом работают подколенные сухожилия, икры и одновременно растягиваются квадрицепсы. В отличие от статической растяжки, butt kicks дают ещё и кардионагрузку, разгоняя кровь и кислород по всему телу.

Интересный факт: по данным исследования International Journal of Sports Physical Therapy (2017), около 25% спортивных травм связаны с подколенными мышцами. А так как именно в фазе "замаха" ноги чаще всего случаются надрывы, butt kicks становятся отличной профилактикой.

Зачем они нужны?

Эта простая разминка даёт сразу несколько ощутимых преимуществ:

  • Уменьшение риска травм. Динамические упражнения перед основной частью тренировки значительно снижают вероятность растяжений и перегрузок суставов.
  • Улучшение кровообращения. Сосуды расширяются, мышцы получают больше кислорода, а значит, становятся эластичнее и сильнее.
  • Повышение эффективности тренировки. Согласно обзору в Sports Medicine (2015), короткая аэробная разминка повышает энергетический потенциал мышц, позволяя выполнять больше и дольше.
  • Комплексная растяжка. Butt kicks фактически заменяют классическую растяжку квадрицепсов, но в более активной форме.

Таким образом, всего 20-30 секунд упражнения способны сделать ваши тренировки заметно продуктивнее.

Как выполнять правильно?

Чтобы извлечь максимум пользы, важно соблюдать технику:

  • Встаньте на носки, ноги — на ширине таза, корпус прямой.
  • Слегка согните колени и поочерёдно поднимайте пятки к ягодицам.
  • Ускоряйтесь до лёгкого бега на месте, подключая работу рук.
  • Следите, чтобы колени смотрели вперёд, а спина оставалась ровной.
  • Выполняйте 20-30 секунд, минимизируя время контакта стопы с полом.

Учёные из Journal of Physical Therapy Science (2016) отмечают, что правильная осанка во время движения не только улучшает баланс, но и облегчает дыхание. Поэтому держите плечи расправленными, а голову — в одной линии с позвоночником.

Вариации для новичков и продвинутых

  • Облегчённый вариант: марш на месте с подтягиванием пяток — подходит тем, кто только начинает или восстанавливается после травмы.
  • Сложный вариант: бег вперёд с butt kicks или чередование высоких коленей и ударов пятками — отличная кардио-нагрузка, которая разгоняет пульс.
  • Эти простые модификации позволяют подобрать интенсивность под любой уровень подготовки.

Удивительно, но всего одно движение может объединять и разминку, и растяжку, и кардио. Butt kicks — это маленький секрет большой тренировки: меньше травм, больше энергии и заметно выше результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по фитнесу Эндрю Слейн назвал пользу и опасности ежедневного бега сегодня в 15:30

Бег каждый день: привычка, которая может подарить здоровье и забрать его одновременно

Бег укрепляет сердце и мышцы, улучшает дыхание и баланс, но ежедневные пробежки могут обернуться травмами. Как найти баланс? Узнайте в тексте.

Читать полностью » Тренер Джеймс де Лейси объяснил пользу болгарского сплит-приседа для баланса и силы сегодня в 9:10

Игнорируете болгарский сплит-присед? Ваши суставы заплатят первыми

Болгарский сплит-присед — упражнение, способное заменить привычные приседания. Узнайте, как оно развивает силу, баланс и подвижность.

Читать полностью » Физиотерапевт Мелисса Гарсия перечислила эффективные растяжки для 50, 60 и 70 лет сегодня в 8:50

Простая растяжка, которая работает как массажист и тренер одновременно

Регулярная растяжка после 50 помогает сохранить подвижность и лёгкость движений. Какие упражнения подойдут для 50, 60 и 70 лет?

Читать полностью » Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее сегодня в 8:30

Ошибки в зале крадут время: простой способ вернуть его себе

Можно ли получить максимум от тренировки всего за 20 минут? Эксперты уверены — да. Узнайте пять методов, которые экономят время и дают результат.

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал преимущества тренировок с резиновыми лентами сегодня в 8:10

Эспандеры против железа: крошечный инвентарь, который рушит мифы о силе

Эспандеры кажутся игрушкой рядом с железом, но способны заменить целый спортзал. 20-минутная тренировка дома прокачает силу, баланс и гибкость.

Читать полностью » Опасные упражнения для вращательной манжеты плеча названы физиотерапевтом Грейсоном Уикхэмом сегодня в 7:50

Пять замен для упражнений, которые губят плечевые суставы

Не все упражнения полезны для плеч. Узнайте, какие 5 привычных движений разрушают суставы и чем их заменить, чтобы сохранить здоровье и силу.

Читать полностью » Упражнения сидя для пожилых людей перечислила физиотерапевт Дебора Ленсинг сегодня в 7:30

Секрет активного долголетия: упражнения, которые выполняют, не вставая

Упражнения сидя могут стать спасением для тех, кто боится потерять равновесие или восстанавливается после болезни. Но есть нюанс, который нельзя игнорировать.

Читать полностью » Физиотерапевт Эбби МакКьюэн назвала упражнения для замедления прогрессирования сегодня в 7:10

Рассеянный склероз отбирает силы: как остановить разрушение организма

Даже простая 10-минутная тренировка способна замедлить развитие рассеянного склероза и облегчить его симптомы. Как правильно заниматься при РС?

Читать полностью »

Новости
Дом

Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Учёные назвали робало одной из самых полезных рыб Средиземноморья
Красота и здоровье

Гарвардские эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное отшелушивание кожи
Дом

Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка
Спорт и фитнес

Учёные Оклахомского государственного университета назвали основные причины травм позвоночника
Туризм

Какие вещи брать в глэмпинг, а какие нет — опыт отдыхающих
Дом

Правильная уборка кухни: ревизия, средства и дезинфекция по советам экспертов
Красота и здоровье

Ацерола признана одним из самых богатых источников витамина С
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru