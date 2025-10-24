Это не прыщи: дерматологи рассказали, что на самом деле появляется на ягодицах летом
Лето кажется беззаботным, пока на коже не появляются неприятные высыпания — особенно на ягодицах. Жара, тесная одежда и пот способствуют тому, что "прыщи на попе" становятся частой жалобой даже у тех, кто обычно не страдает от акне. Но прежде чем хвататься за кремы и скрабы, важно понять, что именно вызывает раздражение: нередко за акне принимают совсем другое кожное заболевание.
Почему высыпания на ягодицах не всегда акне
Многие уверены, что это обычные прыщи, но дерматологи предупреждают: чаще всего виновата вовсе не угревая болезнь. По словам дерматолога Омера Ибрагима, традиционное акне действительно может появляться на ягодицах, но без типичных комедонов — белых и черных точек. Здесь чаще возникают воспаленные узелки и гнойнички из-за трения и пота. Однако куда чаще речь идет о фолликулите - воспалении волосяных фолликулов.
"Фолликулит выглядит как маленькие красные или беловатые бугорки, иногда с гноем", — пояснила дерматолог Мариса Гаршик.
У людей со смуглой кожей такие высыпания могут быть темнее, а у светлокожих — розоватыми. А еще иногда "прыщи" оказываются вовсе не воспалением, а проявлением кератоза пилариса - того самого "гусиной кожи". Это безболезненные плотные точки, возникающие из-за избытка кератина, который закупоривает поры. Чаще они встречаются на руках и бедрах, но могут появиться и на ягодицах.
Что провоцирует "попное" акне
Классическое акне связано с повышенной выработкой кожного сала, размножением бактерий и воспалением. Все это усугубляется потом, особенно летом. Но если на лице и спине видны черные точки, то на ягодицах чаще развиваются болезненные узелки.
Фолликулит имеет другую природу. Главный раздражитель — трение: тесное белье, обтягивающие леггинсы и длительное сидение. На влажной коже бактерии быстро размножаются, воспаляя волосяные фолликулы. Иногда виновником становится грибок — тогда развивается грибковый фолликулит. Отличить разновидности "на глаз" почти невозможно: бактериальный проявляется зудом и болезненностью, а грибковый — множеством одинаковых бугорков.
Кератоз пиларис не чешется и не болит — это его главное отличие. Он связан с генетикой и сухостью кожи, а не с инфекцией.
Как избавиться от высыпаний
Принцип лечения зависит от причины, но есть и универсальные меры.
-
Гигиена прежде всего. Ежедневный душ — обязательное правило.
-
Меняйте одежду после тренировок. Влага и пот создают идеальные условия для бактерий.
-
Выбирайте дышащие ткани. Хлопок и спортивные материалы с влагоотводом помогают коже оставаться сухой.
Если это акне
Для начала подойдут очищающие гели с бензоилпероксидом - компонентом, который одновременно борется с бактериями и снимает воспаление. Его наносят на кожу, оставляют на полминуты и тщательно смывают, иначе можно повредить ткань одежды.
Если это фолликулит
Помогут те же антибактериальные гели, но также эффективны средства с хлоргексидином. Этот антисептик уничтожает стафилококки, которые чаще всего провоцируют фолликулит.
Если это кератоз пиларис
Здесь нужны мягкие кислоты. Ежедневно используйте гель или лосьон с салициловой кислотой, которая растворяет избыток кератина. После душа нанесите крем с молочной кислотой. Он смягчает кожу и помогает постепенно выровнять поверхность.
Сравнение трёх состояний
|Признак
|Акне
|Фолликулит
|Кератоз пиларис
|Причина
|Избыток кожного сала и бактерий
|Трение и инфекции (бактерии/грибки)
|Избыток кератина
|Боль и зуд
|Часто есть
|Часто есть
|Нет
|Внешний вид
|Разные по размеру бугорки, воспаление
|Мелкие одинаковые точки
|Шершавые плотные бугорки
|Лечение
|Бензоилпероксид, антисептики
|Хлоргексидин, противогрибковые шампуни
|Кислоты и увлажнение
Советы шаг за шагом
-
Утром — душ с мягким очищающим гелем.
-
После спорта — смена одежды и полотенца.
-
Раз в неделю — деликатный пилинг тела.
-
Ежедневно — нанесение легкого лосьона без масел.
-
При обострении — использовать лечебные гели по инструкции.
Ошибки и последствия
• Ошибка: использование агрессивных скрабов.
• Последствие: раздражение и микротравмы кожи.
• Альтернатива: мягкие пилинги с кислотами (например, салициловой).
• Ошибка: ношение синтетического белья.
• Последствие: постоянное трение и потливость.
• Альтернатива: хлопковое или бесшовное белье с влагоотводом.
• Ошибка: попытка выдавить бугорки.
• Последствие: шрамы и пигментация.
• Альтернатива: точечное лечение гелем с бензоилпероксидом.
А что если не помогает?
Если через 3-4 недели домашние методы не дают результата, пора обратиться к врачу. Фолликулит нередко требует антибиотиков или противогрибковых средств, которые может назначить только дерматолог. При хроническом кератозе пиларис помогут курсы пилингов или лазерная терапия.
Плюсы и минусы домашних средств
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Бензоилпероксид
|Быстро снижает воспаление
|Может сушить кожу
|Хлоргексидин
|Подходит для ежедневного ухода
|Неэффективен при грибках
|Противогрибковый шампунь
|Универсальное средство
|Требует регулярности
|Кислоты (салициловая, молочная)
|Выравнивают кожу, устраняют "гусиную кожу"
|Возможна чувствительность
Часто задаваемые вопросы
Как выбрать средство от высыпаний на ягодицах?
Начните с мягких очищающих гелей с бензоилпероксидом или кислотами. Если кожа чувствительная, чередуйте их с увлажняющим гелем без отдушек.
Можно ли использовать крем для лица?
Нет. Продукты с ретиноидами и кислотами для лица слишком концентрированные и могут вызвать раздражение.
Сколько стоит лечение?
Базовый набор из аптечных средств обойдется от 25 до 40 евро и обычно хватает на месяц ухода.
Мифы и правда
• Миф: прыщи на попе появляются только у подростков.
Правда: фолликулит и кератоз пиларис встречаются у людей любого возраста.
• Миф: достаточно просто чаще мыться.
Правда: важен правильный уход и подбор одежды, иначе высыпания вернутся.
• Миф: солнце лечит кожу.
Правда: ультрафиолет временно подсушивает воспаления, но усиливает пигментацию.
3 интересных факта
-
На ягодицах больше потовых желез, чем на лице.
-
Фолликулит может возникнуть даже после депиляции.
-
Генетическая предрасположенность к кератозу пиларис передается по наследству у 40% людей.
Исторический контекст
Еще в середине XX века дерматологи путали фолликулит с акне и лечили одинаковыми средствами. Только в 1970-х появились исследования, показавшие различие между этими состояниями и важность антисептического ухода для тела.
