Баста Раймс
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 16:14

Гонорар Busta Rhymes оказался выше средних ставок: чем он удивил организаторов

Рэпер Busta Rhymes привезёт в Москву личного барбера — Mash

Не каждый артист приезжает на гастроли с личным барбером. Но именно так поступит американский рэпер Busta Rhymes, готовящийся к концерту в Москве. Его визит уже стал темой обсуждения — не только из-за выступления, но и из-за внушительных условий, которые музыкант выставил организаторам.

Кто приедет вместе с артистом

53-летний Тревор Джордж Смит-младший, более известный под сценическим именем Busta Rhymes, прибудет в столицу с целой командой. По информации Telegram-канала Mash, вместе с ним прилетят 11 человек, среди которых — личный парикмахер. Для мировых звёзд наличие стилиста или визажиста не редкость, но барбер в официальной команде — явление необычное.

Гонорар и условия

Отдельное внимание привлекла сумма, которую рэпер запросил за московское шоу. По данным СМИ, речь идёт как минимум о 300 тысячах долларов (около 24 миллионов рублей). Этот гонорар заметно выше стандартных ставок артистов схожего уровня. Переговоры между организаторами и представителями Busta Rhymes длились около двух месяцев.

Интерес вызывает и райдер музыканта. Среди обязательных условий указаны чёрные и белые полотенца, большое количество воды, свечи — но без фруктовых ароматов, а также проигрыватель для музыки. Представители российской стороны отказались комментировать вопрос вознаграждения.

Когда и где состоится концерт

Выступление пройдёт 31 августа на главной сцене кинопарка "Москино". Для фанатов это станет одним из редких шансов услышать легендарного рэпера вживую: в Россию он приезжает нечасто.

