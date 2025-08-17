Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:46

Музыкальный ураган накроет Троицк: звезда с Аллеи славы готовит выступление года

Busta Rhymes выступит на фестивале "Проекция" в Троицке 31 августа

Что объединяет мировую хип-хоп-легенду, российский рок и шведский поп с африканскими ритмами? Ответ прост — конец августа в Троицке обещает стать громким и незабываемым.

Музыкальный фестиваль "Проекция"

30 и 31 августа в кинопарке "Москино" пройдёт фестиваль "Проекция", который соберёт на одной сцене артистов из разных жанров и стран. Одним из главных событий станет выступление американского рэпера Busta Rhymes — музыканта, чьё имя давно стало синонимом энергии и драйва. Его шоу назначено на 31 августа.

Лайн-ап фестиваля

Помимо Busta Rhymes, зрителей ждут выступления:

  • российской группы "Три дня дождя",

  • шведско-конголезского певца Mohombi, чьи хиты не раз звучали в мировых чартах,

  • коллектива Suave,

  • группы Tritia.

Busta Rhymes: энергия и признание

Busta Rhymes — не только рэпер, но и продюсер, актёр, обладатель уникального сценического стиля. В этом году он получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде — награду, которая закрепила его статус в истории мировой музыки.

За свою карьеру артист удостоился множества премий, среди которых:

  • BET Hip-Hop Awards,

  • MTV Europe Music Awards,

  • Source Awards,

  • Soul Train Music Awards,

  • BET Lifetime Achievement Awards,

  • Myx Music Awards.

Его узнаваемый речитатив, взрывные биты и умение зажечь зал делают каждое выступление событием, которое долго не забывается.

