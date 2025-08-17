Музыкальный ураган накроет Троицк: звезда с Аллеи славы готовит выступление года
Что объединяет мировую хип-хоп-легенду, российский рок и шведский поп с африканскими ритмами? Ответ прост — конец августа в Троицке обещает стать громким и незабываемым.
Музыкальный фестиваль "Проекция"
30 и 31 августа в кинопарке "Москино" пройдёт фестиваль "Проекция", который соберёт на одной сцене артистов из разных жанров и стран. Одним из главных событий станет выступление американского рэпера Busta Rhymes — музыканта, чьё имя давно стало синонимом энергии и драйва. Его шоу назначено на 31 августа.
Лайн-ап фестиваля
Помимо Busta Rhymes, зрителей ждут выступления:
-
российской группы "Три дня дождя",
-
шведско-конголезского певца Mohombi, чьи хиты не раз звучали в мировых чартах,
-
коллектива Suave,
-
группы Tritia.
Busta Rhymes: энергия и признание
Busta Rhymes — не только рэпер, но и продюсер, актёр, обладатель уникального сценического стиля. В этом году он получил собственную звезду на Аллее славы в Голливуде — награду, которая закрепила его статус в истории мировой музыки.
За свою карьеру артист удостоился множества премий, среди которых:
-
BET Hip-Hop Awards,
-
MTV Europe Music Awards,
-
Source Awards,
-
Soul Train Music Awards,
-
BET Lifetime Achievement Awards,
-
Myx Music Awards.
Его узнаваемый речитатив, взрывные биты и умение зажечь зал делают каждое выступление событием, которое долго не забывается.
