Можно ли взять семью в длительную командировку и как разделить расходы

Деловые поездки бывают короткими — на пару дней, а бывают и длительными — на полгода и даже больше. В таких командировках важно учитывать нюансы оформления документов, оплаты труда и отпусков. Если всё сделать правильно, и у компании, и у сотрудника не возникнет проблем с налоговой, бухгалтерией или трудовой инспекцией.

Срок командировки по закону

Трудовой кодекс РФ не ограничивает срок командировки. По ст. 166 ТК РФ главное условие — определённый срок выполнения поручения. Это может быть неделя или несколько лет.

Работодатель вправе продлить командировку столько раз, сколько потребуется, согласие сотрудника для этого не обязательно. Командировка считается трудовой обязанностью, а не правом работника.

Как оплачивается длительная командировка

Зарплата в этот период заменяется средним заработком. Он рассчитывается по стандартным правилам. Если сумма ниже привычной зарплаты, отказаться от поездки нельзя. Но работодатель может установить доплату до фактического уровня дохода через дополнительное соглашение.

Помимо заработка сотруднику выплачиваются:

суточные,

расходы на проезд и жильё,

затраты на визу, страховку и загранпаспорт (при зарубежной поездке).

Все суммы перечисляются авансом.

Сравнение: обычная и длительная командировка

Параметр Обычная Длительная Срок Несколько дней или недель Полгода и больше Оплата Средний заработок Средний заработок + возможная доплата Отпуск Обычно не затрагивает Нужно переносить или прерывать Регистрация Не требуется При проживании более 90 дней в регионе обязательна

Что делать с отпуском

Совмещать командировку и отпуск нельзя. Есть два варианта:

Перенос отпуска - сотрудник пишет заявление, а отгул оформляют после возвращения. Главное — использовать отпуск не позже чем через 12 месяцев после окончания рабочего года, иначе компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. Прерывание командировки - оформляется приказ об отмене поездки, сотрудник идёт в отпуск по графику, после чего командировку открывают заново.

Для некоторых категорий работников (например, льготников) отпуск предоставляется в удобное время независимо от командировок.

Семья в командировке

Закон не запрещает взять родственников в долгую поездку. Но компания оплачивает только расходы самого сотрудника. Билеты и проживание семьи нужно оплачивать отдельно, желательно разными чеками, чтобы у бухгалтерии не возникли вопросы.

Если поездка длится более 90 дней внутри России, сотруднику нужно оформить временную регистрацию. При проживании в гостинице этим занимается администрация, а при аренде жилья — хозяин квартиры.

За рубежом действуют свои правила учёта иностранцев, их лучше изучить заранее, чтобы избежать штрафов или депортации.

Зарубежные поездки и налоги

Если сотрудник находится за границей более 183 дней, он теряет статус налогового резидента РФ. В этом случае ставка НДФЛ увеличивается с 13% до 30%.

С 2024 года НДФЛ компании обязаны перечислять дважды в месяц. Кроме того, сотрудник теряет право на налоговые вычеты.

Если работнику открывают корпоративную карту за границей, компанию нужно уведомить ФНС в течение 30 дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не оформить временную регистрацию при проживании более 90 дней.

→ Последствие: штраф по ст. 19.15.2 КоАП РФ.

→ Альтернатива: поручить регистрацию гостинице или арендодателю.

Ошибка: не учитывать налоги при командировке за границу.

→ Последствие: штрафы и переплата налогов.

→ Альтернатива: заранее пересчитать налогообложение с учётом смены статуса.

Ошибка: не согласовать отпускные вопросы.

→ Последствие: штраф инспекции за нарушение сроков.

→ Альтернатива: оформить перенос или прерывание поездки.

А что если…

А что если командировка длится больше года? Формально ограничений нет, но на практике компании стараются оформлять долгосрочные поездки в формате временного перевода или работы по срочному договору. Это проще для бухгалтерии и снижает налоговые риски.

Плюсы и минусы длительной командировки

Плюсы Минусы Возможность решать стратегические задачи на месте Долгое отсутствие дома Компания компенсирует жильё, проезд и суточные Потеря налоговых льгот при работе за границей Опыт и новые связи Сложности с отпуском Возможность взять семью Дополнительные расходы на их содержание

FAQ

Можно ли отказать от длительной командировки?

Нет, это трудовая обязанность.

Кто оплачивает визу и страховку?

Работодатель.

Что делать, если отпуск совпал с поездкой?

Либо перенести отпуск, либо прервать командировку и оформить её заново.

Долгосрочная командировка требует особого внимания к деталям: важно заранее продумать оформление отпусков, компенсации расходов, вопросы налогообложения и даже регистрацию по месту пребывания. Правильная организация поездки позволит избежать юридических рисков и конфликтов с сотрудником, а также обеспечить комфортное и продуктивное выполнение рабочих задач даже вдали от основного места работы.