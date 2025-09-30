Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Двое бизнесменов жмут руки
Двое бизнесменов жмут руки
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Продвигайся почти бесплатно: в Югре открыли приём заявок на рекламную компенсацию

Малый бизнес Югры сможет вернуть до 80% затрат на продвижение услуг — фонд "Мой бизнес"

С 3 октября в ХМАО стартует приём заявок на региональную меру поддержки для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию до 80% расходов на продвижение услуг в интернете и на радио.

Что можно оплатить за счёт бюджета

Перечень услуг сформирован по запросам предпринимателей и включает:

  • Таргетированную рекламу - для привлечения целевой аудитории;

  • Создание и продвижение бизнес-страниц в соцсетях;

  • Разработку сайта компании;

  • Продвижение аудиороликов на радио - для охвата аудитории, которая меньше времени проводит онлайн.

Предпринимателю останется оплатить только 20% стоимости выбранной услуги.

Кому дадут льготы

Особые условия предусмотрены для участников СВО и предпринимателей из Арктической зоны — Белоярского и Березовского районов:

  • при первом обращении услуги предоставляются полностью бесплатно,

  • при повторном обращении действует общий принцип софинансирования.

Важные условия

  • Выбрать можно только одну услугу из перечня.

  • Приём заявок открывает окружной фонд "Мой бизнес".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кухарук объявил о повышении фонда оплаты труда работников ХМАО на 7,6% сегодня в 22:26

Учителя, врачи, соцработники: кого в ХМАО ждёт повышение зарплаты с октября

В Югре повысят зарплаты бюджетникам: фонд оплаты труда увеличат на 7,6%. Решение коснется 80 тысяч сотрудников госучреждений.

Читать полностью » С ноября между Ханты-Мансийском и Челябинском запустят прямой авиарейс — РусЛайн сегодня в 21:18

В небо вместо автобуса: ХМАО и Челябинск свяжет прямой перелёт

«РусЛайн» открывает новый рейс Ханты-Мансийск — Челябинск. Полёты стартуют 7 ноября, время в пути — 1 час 40 минут, билеты от 4 800 рублей.

Читать полностью » Югра получит 11,1 млн рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы — распоряжение правительства РФ сегодня в 20:27

Транспорт начнёт думать сам: ХМАО внедряет интеллект на перекрёстках

Югра получит 11,1 млн рублей на создание «умной» транспортной системы. Умные светофоры помогут снизить пробки и оптимизировать движение в городах.

Читать полностью » Вильфанд: низкий уровень воды в Казыма ограничил судоходство в ХМАО сегодня в 19:18

Лето без дождей оставило реки без глубины: суда в ХМАО больше не идут

Река Казым в Югре обмелела до критической отметки. Из-за малых осадков суда не могут ходить, аналогичная ситуация зафиксирована и на верховьях Оби.

Читать полностью » В Нижневартовске выявили 41 нелегала, им грозит депортация — УМВД сегодня в 18:16

Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

В Нижневартовске полиция выявила 41 нелегала: им грозит депортация. По итогам рейда составлено 36 протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Читать полностью » В Ханты-Мансийске возбудили дело за вылов стерляди на 250 тысяч рублей — полиция сегодня в 17:17

Не уха, а уголовка: в багажнике ВАЗа нашли стерлядь на четверть миллиона

В Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака: в его машине нашли стерлядь из Красной книги. Ущерб превысил 250 тыс., возбуждено уголовное дело.

Читать полностью » Нягань осталась без бензина АИ-92: на АЗС топливо не поступает неделю — URA.RU сегодня в 16:18

АЗС молчат, водители не выходят: в Нягани исчез 92-й бензин

В Нягани неделю нет бензина АИ-92: часть АЗС отпускает топливо только юрлицам. Дефицит уже ударил по такси, где цены выросли до 350 рублей.

Читать полностью » сегодня в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

В Югре почти вдвое вырос интерес женщин к работе курьерами. Чаще всего вакансии выбирают женщины 35–44 лет, привлекает гибкий график и доход 3–5 тыс. в день.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Минфин предложил повысить НДС для туристической отрасли до 22% с 1 января 2026 года
Еда

Каша обеспечивает энергией, клетчаткой, витаминами и минералами на утро
Дом

Дизайнеры рассказали, почему серые стены остаются трендом в интерьерах
Технологии

OpenAI готовит внедрение рекламы в ChatGPT — E4m
Питомцы

Минприроды предложило обязательную маркировку домашних животных в России
УрФО

В Курганской области комендантский час для подростков продлится до 31 марта
Красота и здоровье

Ортостоматолог: привычка быстро глотать пищу перегружает желудок
Дом

Уксус используют как безопасное средство для уборки и ухода за вещами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet