Продвигайся почти бесплатно: в Югре открыли приём заявок на рекламную компенсацию
С 3 октября в ХМАО стартует приём заявок на региональную меру поддержки для малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить компенсацию до 80% расходов на продвижение услуг в интернете и на радио.
Что можно оплатить за счёт бюджета
Перечень услуг сформирован по запросам предпринимателей и включает:
-
Таргетированную рекламу - для привлечения целевой аудитории;
-
Создание и продвижение бизнес-страниц в соцсетях;
-
Разработку сайта компании;
-
Продвижение аудиороликов на радио - для охвата аудитории, которая меньше времени проводит онлайн.
Предпринимателю останется оплатить только 20% стоимости выбранной услуги.
Кому дадут льготы
Особые условия предусмотрены для участников СВО и предпринимателей из Арктической зоны — Белоярского и Березовского районов:
-
при первом обращении услуги предоставляются полностью бесплатно,
-
при повторном обращении действует общий принцип софинансирования.
Важные условия
-
Выбрать можно только одну услугу из перечня.
-
Приём заявок открывает окружной фонд "Мой бизнес".
