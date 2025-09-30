Продвигайся почти бесплатно: в Югре открыли приём заявок на рекламную компенсацию

сегодня в 22:26

Учителя, врачи, соцработники: кого в ХМАО ждёт повышение зарплаты с октября

В Югре повысят зарплаты бюджетникам: фонд оплаты труда увеличат на 7,6%. Решение коснется 80 тысяч сотрудников госучреждений.

сегодня в 21:18

В небо вместо автобуса: ХМАО и Челябинск свяжет прямой перелёт

«РусЛайн» открывает новый рейс Ханты-Мансийск — Челябинск. Полёты стартуют 7 ноября, время в пути — 1 час 40 минут, билеты от 4 800 рублей.

сегодня в 20:27

Транспорт начнёт думать сам: ХМАО внедряет интеллект на перекрёстках

Югра получит 11,1 млн рублей на создание «умной» транспортной системы. Умные светофоры помогут снизить пробки и оптимизировать движение в городах.

сегодня в 19:18

Лето без дождей оставило реки без глубины: суда в ХМАО больше не идут

Река Казым в Югре обмелела до критической отметки. Из-за малых осадков суда не могут ходить, аналогичная ситуация зафиксирована и на верховьях Оби.

сегодня в 18:16

Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

В Нижневартовске полиция выявила 41 нелегала: им грозит депортация. По итогам рейда составлено 36 протоколов за нарушение миграционного законодательства.

сегодня в 17:17

Не уха, а уголовка: в багажнике ВАЗа нашли стерлядь на четверть миллиона

В Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака: в его машине нашли стерлядь из Красной книги. Ущерб превысил 250 тыс., возбуждено уголовное дело.

сегодня в 16:18

АЗС молчат, водители не выходят: в Нягани исчез 92-й бензин

В Нягани неделю нет бензина АИ-92: часть АЗС отпускает топливо только юрлицам. Дефицит уже ударил по такси, где цены выросли до 350 рублей.

сегодня в 15:42

Гибкость против офиса: тюменские женщины всё чаще выбирают курьерскую подработку

В Югре почти вдвое вырос интерес женщин к работе курьерами. Чаще всего вакансии выбирают женщины 35–44 лет, привлекает гибкий график и доход 3–5 тыс. в день.

