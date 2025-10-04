Каждый отдел со своей правдой: почему компании не видят полной картины бизнеса

Компания К2Тех представила результаты опроса, проведённого на конференции "Tech2b: путь реалиста". Исследование охватило более 300 руководителей и ИТ-специалистов средних и крупных компаний из разных отраслей российской экономики. Главный вывод: автоматизация в бизнесе буксует из-за разрозненных решений и отсутствия единого контура управления данными.

Основная проблема — фрагментация систем

По данным исследования, 68% компаний не могут получить целостную картину бизнеса. Причина — использование множества несвязанных решений, каждое из которых работает автономно. В результате управленческие и стратегические решения принимаются медленнее, чем требуют реалии рынка.

Эта ситуация известна как "зоопарк систем": десятки приложений и сервисов не взаимодействуют друг с другом.

Другие барьеры автоматизации

Кроме фрагментации данных, участники опроса назвали ещё несколько серьёзных препятствий:

Высокие скрытые затраты на поддержку разрозненных систем - 47% компаний отмечают, что совокупная стоимость владения выше ожидаемой.

Технический долг - 33% признались, что устаревшие системы и решения мешают развитию и не позволяют быстро масштабироваться.

ИТ-бюджеты: рост не для всех

В 2026 году компании осторожно подходят к цифровизации.

Лишь треть организаций увеличивает ИТ-инвестиции.

Примерно столько же фиксирует стагнацию бюджетов.

Ещё треть сокращает расходы на технологии.

В таких условиях бизнес чаще предпочитает оптимизацию уже существующих решений вместо дорогих внедрений "с нуля".

Приоритеты компаний

Несмотря на ограниченные бюджеты, внедрение искусственного интеллекта остаётся в числе главных приоритетов: 51% респондентов планируют развивать ИИ-решения. Однако руководители подчеркивают: без качественного управления данными такие проекты будут малоэффективны.

Для 46% компаний ключевая цель — оптимизация текущих ИТ-систем и снижение затрат на поддержку.

Решение проблемы: единый слой управления

74% респондентов считают, что основной путь преодоления разобщённости — сквозная интеграция систем и создание единого контура управления данными. Речь идёт не о полной замене всех решений (что слишком дорого), а о внедрении дополнительного слоя, который объединяет данные и процессы поверх существующих систем.

Сравнение: традиционный подход и интеграция

Подход Особенности Недостатки Замена всех систем Новая единая архитектура Высокая стоимость, долгий проект Сквозная интеграция Единый слой управления поверх текущих решений Требует сильной ИТ-команды и грамотного проектирования

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать использовать десятки разрозненных систем.

Последствие: задержки в принятии решений, рост затрат.

Альтернатива: единый слой управления данными.

Ошибка: полностью игнорировать технический долг.

Последствие: блокировка масштабирования бизнеса.

Альтернатива: поэтапное обновление и модернизация инфраструктуры.

Ошибка: сокращать цифровые бюджеты без стратегии.

Последствие: отставание от конкурентов.

Альтернатива: точечные инвестиции в ИИ и интеграцию данных.

А что если компании не начнут интегрировать данные?

В этом случае разрыв между бизнесом и конкурентами будет только расти. Компании с единым управлением данными смогут быстрее реагировать на изменения рынка, оптимизировать расходы и внедрять ИИ-инструменты. Остальные рискуют застрять в технологической стагнации.

Плюсы и минусы единого контура управления

Плюсы Минусы Целостная картина бизнеса Высокие требования к квалификации специалистов Ускорение принятия решений Затраты на интеграцию Возможность внедрения ИИ Необходимость изменения процессов Снижение технического долга Потребность в сильной поддержке ИТ-службы

FAQ

Почему компании не заменяют системы целиком?

Это дорого и рискованно. Гораздо проще наладить интеграцию поверх существующих решений.

Можно ли внедрить ИИ без управления данными?

Можно, но эффективность будет низкой. Алгоритмы будут работать на разрозненной информации.

Как быстро окупается интеграция?

Зависит от масштаба компании. В среднем сокращение скрытых затрат и ускорение процессов видны уже через 1-2 года.

Мифы и правда

Миф: автоматизация требует миллиардных вложений.

Правда: современные подходы позволяют оптимизировать текущие системы и инвестировать точечно.

Миф: достаточно внедрить ИИ, чтобы ускорить бизнес.

Правда: без качественных данных ИИ не даёт ценности.

Миф: интеграция сложнее, чем полная замена.

Правда: интеграция дешевле и быстрее, при этом сохраняет привычные процессы.

3 интересных факта

Более половины компаний в России включают ИИ в стратегию на 2026 год, несмотря на сокращение бюджетов. 74% руководителей считают, что сквозная интеграция важнее замены систем. "Зоопарк" решений — главный фактор задержек в управленческих процессах по версии 68% компаний.

Исторический контекст