Опоздание, которое не прощают: как одна минута ломает деловую репутацию

Опоздание на деловую встречу может перечеркнуть даже хорошо подготовленные переговоры и серьёзно ударить по репутации. Особенно критично это в ситуациях, где на первый план выходят профессиональные качества и дисциплина. Об этом рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая изданию EcoSever.

Когда опоздание ещё можно смягчить

По словам эксперта, многое зависит от того, осознаёт ли человек задержку заранее. Если становится понятно, что вовремя прибыть не получится, ключевым шагом остаётся оперативное предупреждение собеседника. Это демонстрирует уважение к чужому времени и снижает негативное впечатление.

Коломацкая подчёркивает, что при задержке более чем на 15 минут важно предоставить второй стороне выбор.

"Если вы понимаете заранее, то предупреждаете вашего визави. Если задержка планируется больше, чем на пятнадцать минут, вы предлагаете человеку выбор, если ему неудобно подождать, переносите эту встречу на другое удобное ему время", — пояснила специалист по этикету Надежда Коломацкая.

Поведение при неформальных встречах

В менее формальной обстановке, например при встрече в кафе или ресторане, допустимы дополнительные жесты в знак извинения. Эксперт отмечает, что предложение оплатить счёт может восприниматься как попытка компенсировать причинённые неудобства, если формат общения это позволяет.

Не менее важна и формулировка извинений. По словам Коломацкой, стоит избегать обезличенных выражений и выбирать более корректные формы.

"Вы приходите, приносите свои извинения, только формулировку аккуратнее, не "извиняюсь", а "прошу прощения, приношу свои извинения"", — рассказала она.

Критические ситуации без права на ошибку

Однако существуют случаи, когда опоздание практически не оставляет шансов исправить впечатление. Речь идёт о встречах с руководителем или о собеседованиях, где пунктуальность рассматривается как базовое профессиональное качество.

"Вариантов никаких нет, если вы опоздали на встречу к руководителю или на собеседование, это провал, здесь никакие ваши извинения не исправят ситуацию, потому что пунктуальность — одна из важных характеристик и качеств профессионала", — подчеркнула Надежда Коломацкая.

Репутационные последствия

Эксперт отмечает, что деловая среда воспринимает опоздание не как случайность, а как индикатор отношения к работе и партнёрам. Даже разовый эпизод может повлиять на дальнейшее взаимодействие, особенно если речь идёт о первом впечатлении.

Поэтому, по мнению Коломацкой, умение планировать время, заранее оценивать риски задержек и корректно коммуницировать в сложных ситуациях остаётся важной частью профессионального имиджа.