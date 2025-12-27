Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Часы поверх кожаных перчаток
Часы поверх кожаных перчаток
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:10

Опоздание, которое не прощают: как одна минута ломает деловую репутацию

Задержка более 15 минут требует переноса встречи — специалист по этикету Коломацкая

Опоздание на деловую встречу может перечеркнуть даже хорошо подготовленные переговоры и серьёзно ударить по репутации. Особенно критично это в ситуациях, где на первый план выходят профессиональные качества и дисциплина. Об этом рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая изданию EcoSever.

Когда опоздание ещё можно смягчить

По словам эксперта, многое зависит от того, осознаёт ли человек задержку заранее. Если становится понятно, что вовремя прибыть не получится, ключевым шагом остаётся оперативное предупреждение собеседника. Это демонстрирует уважение к чужому времени и снижает негативное впечатление.

Коломацкая подчёркивает, что при задержке более чем на 15 минут важно предоставить второй стороне выбор.

"Если вы понимаете заранее, то предупреждаете вашего визави. Если задержка планируется больше, чем на пятнадцать минут, вы предлагаете человеку выбор, если ему неудобно подождать, переносите эту встречу на другое удобное ему время", — пояснила специалист по этикету Надежда Коломацкая.

Поведение при неформальных встречах

В менее формальной обстановке, например при встрече в кафе или ресторане, допустимы дополнительные жесты в знак извинения. Эксперт отмечает, что предложение оплатить счёт может восприниматься как попытка компенсировать причинённые неудобства, если формат общения это позволяет.

Не менее важна и формулировка извинений. По словам Коломацкой, стоит избегать обезличенных выражений и выбирать более корректные формы.

"Вы приходите, приносите свои извинения, только формулировку аккуратнее, не "извиняюсь", а "прошу прощения, приношу свои извинения"", — рассказала она.

Критические ситуации без права на ошибку

Однако существуют случаи, когда опоздание практически не оставляет шансов исправить впечатление. Речь идёт о встречах с руководителем или о собеседованиях, где пунктуальность рассматривается как базовое профессиональное качество.

"Вариантов никаких нет, если вы опоздали на встречу к руководителю или на собеседование, это провал, здесь никакие ваши извинения не исправят ситуацию, потому что пунктуальность — одна из важных характеристик и качеств профессионала", — подчеркнула Надежда Коломацкая.

Репутационные последствия

Эксперт отмечает, что деловая среда воспринимает опоздание не как случайность, а как индикатор отношения к работе и партнёрам. Даже разовый эпизод может повлиять на дальнейшее взаимодействие, особенно если речь идёт о первом впечатлении.

Поэтому, по мнению Коломацкой, умение планировать время, заранее оценивать риски задержек и корректно коммуницировать в сложных ситуациях остаётся важной частью профессионального имиджа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лариса Долина может переехать в усадьбу под Мытищами после решения суда — aif.ru сегодня в 4:14
Высокий забор и три дома в лесу: где может начаться новая жизнь Ларисы Долиной

После суда о выселении Лариса Долина может переехать из центра Москвы в загородную усадьбу под Мытищами с тремя домами и закрытой территорией.

Читать полностью » МВД предлагает сдавать экзамен на права без бумажной медсправки — ТАСС вчера в 18:39
Сдавать на права станет проще без лишних бумаг: МВД готовит новые правила по медзаключениям

Получение водительских прав в России изменится: теперь не нужно приносить медсправку, а экзамен можно сдавать всего через 60 дней. Узнайте все детали!

Читать полностью » Нейрометеум строит глобальный прогноз погоды за минуты — РИА Новости вчера в 18:09
Погода начинает считаться за минуты: "Яндекс" запустил нейросеть, которая ускоряет прогноз в разы

Яндекс внедрил новый ИИ-прогноз Нейрометеум, способный предоставлять более точные данные о погоде. Откройте секреты нейросетевого прогнозирования и его преимущества.

Читать полностью » Число заявлений о запрете регистрации без собственника почти удваивается — Людмила Лилина вчера в 17:57
Квартиру могут переписать без хозяина: Росреестр выложил инструкцию, как закрыть лазейку мошенникам

Росреестр выпустил методичку с рекомендациями, как защитить себя при покупке недвижимости. Узнайте, какие меры помогут избежать мошенничества.

Читать полностью » Перерыв в карьере не пугает работодателей при правильной подаче — Никольская вчера в 14:48
Одна строка в резюме может всё испортить: что работодатели видят между датами

Пробелы в резюме могут насторожить работодателя, но многое решает подача. Эксперт объясняет, какие ответы повышают доверие на собеседовании.

Читать полностью » Смена деятельности главный способ отдохнуть на новогодних праздниках— Лариса Никитина вчера в 13:57
Новогодние каникулы могут не дать отдыха: один привычный сценарий делает людей ещё более уставшими

Узнайте, как превратить новогодние каникулы в настоящую радость, а не в разочарование. Откройте для себя секреты активного отдыха и восстановления.

Читать полностью » Петербуржец купил напиток Алоэ вера и почувствовал привкус бензина — Mash вчера в 13:35
Сигнал был ещё в октябре: петербуржец купил "Алоэ вера" и почувствовал химозу

Скандал вокруг напитка 'Алоэ вера' в Петербурге: покупатель обнаружил 'вкус бензина', а ответы от Роспотребнадзора так и не поступили.

Читать полностью » Магнит снимет с продажи напиток Алое вера после обнаружения ацетона вчера в 13:27
Напиток исчезнет с полок за несколько часов: "Магнит" блокирует продажу после находки с ацетоном

В "Магните" резко отреагировали на обнаружение ацетона в напитке "Алое вера". Убирают с полок не только эту позицию, но и всю продукцию поставщика.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты
Дом
Блендер очищается за 30 секунд с водой и каплей средства — эксперты Allrecipes
Красота и здоровье
Майонез в новогодних салатах увеличивает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Гончар
Туризм
Бесплатный кофе в отелях США доступен не только гостям — тревел-блогер Ершова
Туризм
В Алма-Атинской области обнаружили тело альпиниста на высоте 3700 м — Shot
Туризм
Россиянку без документов и памяти доставили в больницу в Таиланде — Baza
Питомцы
Хомяки могут впадать в стресс от громких звуков — зоологи
Наука
В США реконструировали скелет гигантского крокодила длиной 9,5 метра — Nature Communications
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet