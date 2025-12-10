Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:16

Переписка, которая выглядит дружелюбной, но вредит карьере: где нельзя ставить эмодзи

Этикет запрещает использовать эмодзи в официальных сообщениях — эксперт Грохотова

Эмоциональные символы становятся привычной частью цифрового общения, но в профессиональной среде их использование по-прежнему требует осторожности. Как сообщает MosTimes, эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова подчёркивает, что смайлики уместны лишь тогда, когда между собеседниками уже установлен доверительный уровень взаимодействия.

Где проходит граница делового тона

По словам Грохотовой, деловая переписка в мессенджерах может казаться менее формальной, чем классические письма, однако это не отменяет необходимости сохранять сдержанность. В начале общения важно выдерживать нейтральный стиль и избегать символов, которые могут быть истолкованы как излишняя эмоция или фамильярность. Эксперт отмечает, что привычка заменять слова эмодзи характерна для повседневной коммуникации, но в рабочей среде она нарушает принятые нормы.

"Использование эмодзи любых допускается, когда люди между собой знакомы. Очень часто мы сейчас стараемся символикой заменить некоторые слова. Когда речь идёт о деловой коммуникации, то должны понимать, что переписка в мессенджерах — это деловая переписка, но немного упрощённая. Мы же, когда пишем письмо официально, не ставим там смайлики, благодарности в таком формате", — пояснила Грохотова.

По её словам, смайлики не должны становиться заменой чёткого и корректного высказывания, особенно если отношения ещё не сформированы.

Когда эмоциональные символы становятся допустимыми

Эксперт подчёркивает, что со временем общение может переходить в более гибкий и дружелюбный формат. Если контакт выстроен, диалог конструктивен, а коллега сам активно использует эмоциональные реакции, применение эмодзи может стать частью естественного общения. Однако даже в этом случае важно соблюдать меру и не допускать чрезмерности.

"Когда только коммуникация начинается, лучше постараться смайликов избегать. Если понимаете, что с человеком налажен конструктивный контакт, приятельские отношения, или человек активно использует эмоциональные реакции, то в этом случае можно, но не переусердствовать. В крайнем случае можно поставить реакцию на сообщение, это уместно, а вот в самом тексте — очень вдумчиво, когда уже есть определённый уровень коммуникации", — посоветовала она.

Такой подход помогает сохранить баланс между профессиональным стилем и живым человеческим общением.

Как удержать профессиональную дистанцию

Грохотова подчёркивает, что эмоциональные символы не должны подменять смысловые акценты или нарушать деловую дистанцию. Ценность переписки в мессенджерах заключается в её оперативности, но не в эмоциональной насыщенности. Поэтому главным критерием остаётся уважение к собеседнику и понимание того, в каком формате он предпочитает вести диалог. Своевременная оценка контекста позволяет избежать недоразумений и поддерживать профессиональный имидж.

Такая осмотрительность помогает выстроить эффективную коммуникацию, в которой личные стилистические предпочтения не мешают деловым задачам и не влияют на восприятие человека как специалиста.

