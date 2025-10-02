Краб в профитроле и ягнёнок в небе: Аэрофлот удивил новым меню
"Аэрофлот" представил новое меню для пассажиров бизнес-класса, сделав ставку на сочетание традиционных русских вкусов и современной гастрономии. Обновлённые блюда будут предлагаться в зависимости от направления и времени суток, а также длительности перелёта. Шеф-повара компании "Аэромар" Александр Лисицин и Руслан Муталиев постарались придать привычным продуктам оригинальное звучание и добавить больше локальных акцентов.
Что изменилось в меню
На рейсах до 3 часов пассажиры смогут выбрать из нескольких новых завтраков: сырное ассорти с сухофруктами и орехами, пшённая или рисовая каша на безлактозном молоке. Днём и вечером будут поданы закуски с неожиданными сочетаниями: тартар из маринованного лосося с киноа, пастрами из говядины с грибами и пудрой из маслин, тосты из бриоши с крабом и лососем. Среди горячих блюд — ростбиф с картофельным гратеном, лосось в медовом соусе с пюре из сладкого перца, судак с овощами и говяжья вырезка в устричном соусе. Завершат трапезу десерты: мороженое с миндалём или пирожное с фисташковым муссом.
На перелётах до 7 часов утреннее меню будет дополнено омлетом с крабом, блинчиками с начинкой и запеканкой с тыквой. В обед и ужин можно будет попробовать палтуса с пастой птитим, ростбиф с картофельно-цитрусовым пюре и глазированную в мёде тыкву с сыром "Эпуас". Для обратных рейсов из регионов в Москву приготовили судака с кремом из батата, куриное бедро с рисом карри и вегетарианский стейк из брокколи.
На дальних рейсах свыше 7 часов пассажиров ждут особенные предложения: профитроль с крабом, паштет из гусиной печени, маринованный лосось с угрём в соусе унаги. Среди горячего — томлёная лопатка ягнёнка с фасолью и паста орзо с овощами. В качестве десерта предложат матча с клубникой.
Сравнение меню по длительности рейса
|Длительность рейса
|Завтрак
|Закуски
|Горячие блюда
|Десерт
|До 3 часов
|Сырное ассорти, каша
|Тартар, пастрами, тосты с крабом
|Ростбиф, судак, лосось, говядина
|Мороженое, фисташковый десерт
|До 7 часов
|Омлет с крабом, блинчики, запеканка
|Палтус, ростбиф, глазированная тыква
|Судак, курица карри, брокколи-стейк
|Разнообразные муссы и пирожные
|Свыше 7 часов
|Профитроль с крабом
|Паштет, лосось с угрём
|Лопатка ягнёнка, паста орзо
|Матча с клубникой
Советы шаг за шагом: как насладиться полётом
-
Выбирайте блюда, которые легче усваиваются — рыба и овощи лучше, чем тяжёлое мясо.
-
Для завтрака берите кашу или омлет: они помогут мягко адаптироваться к смене часовых поясов.
-
Не злоупотребляйте сладким — оставьте десерт как завершение трапезы.
-
Пейте достаточно воды: самолётный воздух сушит кожу и влияет на пищеварение.
-
Если у вас диета (безлактозная, вегетарианская), заранее уточняйте выбор при бронировании.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать слишком тяжёлые блюда (жирное мясо, соусы).
→ Последствие: тяжесть в желудке, усталость.
→ Альтернатива: рыба или овощные блюда.
-
Ошибка: игнорировать завтраки.
→ Последствие: чувство голода и упадок сил.
→ Альтернатива: каша или творожная запеканка.
-
Ошибка: пить только кофе или газировку.
→ Последствие: обезвоживание и головная боль.
→ Альтернатива: вода или травяной чай.
А что если…
Если пассажир не ест мясо или рыбу? В меню предусмотрены вегетарианские варианты: стейк из брокколи, овощное соте, блюда с тыквой и пюре. Это делает выбор универсальным и комфортным для разных категорий клиентов.
Плюсы и минусы нового меню
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие блюд
|Возможность, что не все позиции будут доступны на конкретном рейсе
|Использование локальных продуктов (краб, судак, палтус)
|Для пассажиров с аллергией выбор может быть ограничен
|Баланс между русской кухней и европейскими тенденциями
|Некоторым могут показаться слишком необычными сочетания вкусов
|Учёт диетических потребностей (безлактозное молоко, вегетарианские варианты)
|Труднее предугадать предпочтения всех пассажиров
FAQ
Как выбрать блюдо на борту?
Меню предлагают бортпроводники, а пассажир сам выбирает доступные позиции.
Сколько стоит питание?
Для бизнес-класса все блюда включены в стоимость билета.
Что лучше брать в утренний рейс?
Лучше выбрать лёгкие завтраки — кашу, омлет, сырное ассорти.
Мифы и правда
-
Миф: "В самолёте всё невкусно".
Правда: новые технологии хранения и авторские рецепты делают блюда ресторанного уровня.
-
Миф: "Меню всегда одинаковое".
Правда: состав зависит от направления, времени суток и длительности полёта.
-
Миф: "Вегетарианцам нечего есть".
Правда: предусмотрены отдельные варианты без мяса и рыбы.
3 интересных факта
-
В полёте вкусовые рецепторы работают иначе, поэтому авиакомпании усиливают специи.
-
Для блюд используют продукты с коротким сроком хранения, чтобы сохранить свежесть.
-
В бизнес-классе "Аэрофлота" меню обновляется каждые несколько сезонов.
Исторический контекст
Ранее меню авиакомпаний было максимально простым: бутерброды, каша и фрукты. Но с ростом конкуренции и развитием премиальных стандартов питания многие перевозчики стали приглашать известных шеф-поваров. Так, в 2000-е Lufthansa и Singapore Airlines первыми внедрили "звёздные" блюда на борту. Теперь и российские авиаперевозчики активно используют этот подход.
