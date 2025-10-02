Краб в профитроле и ягнёнок в небе: Аэрофлот удивил новым меню

"Аэрофлот" представил новое меню для пассажиров бизнес-класса, сделав ставку на сочетание традиционных русских вкусов и современной гастрономии. Обновлённые блюда будут предлагаться в зависимости от направления и времени суток, а также длительности перелёта. Шеф-повара компании "Аэромар" Александр Лисицин и Руслан Муталиев постарались придать привычным продуктам оригинальное звучание и добавить больше локальных акцентов.

Что изменилось в меню

На рейсах до 3 часов пассажиры смогут выбрать из нескольких новых завтраков: сырное ассорти с сухофруктами и орехами, пшённая или рисовая каша на безлактозном молоке. Днём и вечером будут поданы закуски с неожиданными сочетаниями: тартар из маринованного лосося с киноа, пастрами из говядины с грибами и пудрой из маслин, тосты из бриоши с крабом и лососем. Среди горячих блюд — ростбиф с картофельным гратеном, лосось в медовом соусе с пюре из сладкого перца, судак с овощами и говяжья вырезка в устричном соусе. Завершат трапезу десерты: мороженое с миндалём или пирожное с фисташковым муссом.

На перелётах до 7 часов утреннее меню будет дополнено омлетом с крабом, блинчиками с начинкой и запеканкой с тыквой. В обед и ужин можно будет попробовать палтуса с пастой птитим, ростбиф с картофельно-цитрусовым пюре и глазированную в мёде тыкву с сыром "Эпуас". Для обратных рейсов из регионов в Москву приготовили судака с кремом из батата, куриное бедро с рисом карри и вегетарианский стейк из брокколи.

На дальних рейсах свыше 7 часов пассажиров ждут особенные предложения: профитроль с крабом, паштет из гусиной печени, маринованный лосось с угрём в соусе унаги. Среди горячего — томлёная лопатка ягнёнка с фасолью и паста орзо с овощами. В качестве десерта предложат матча с клубникой.

Сравнение меню по длительности рейса

Длительность рейса Завтрак Закуски Горячие блюда Десерт До 3 часов Сырное ассорти, каша Тартар, пастрами, тосты с крабом Ростбиф, судак, лосось, говядина Мороженое, фисташковый десерт До 7 часов Омлет с крабом, блинчики, запеканка Палтус, ростбиф, глазированная тыква Судак, курица карри, брокколи-стейк Разнообразные муссы и пирожные Свыше 7 часов Профитроль с крабом Паштет, лосось с угрём Лопатка ягнёнка, паста орзо Матча с клубникой

Советы шаг за шагом: как насладиться полётом

Выбирайте блюда, которые легче усваиваются — рыба и овощи лучше, чем тяжёлое мясо. Для завтрака берите кашу или омлет: они помогут мягко адаптироваться к смене часовых поясов. Не злоупотребляйте сладким — оставьте десерт как завершение трапезы. Пейте достаточно воды: самолётный воздух сушит кожу и влияет на пищеварение. Если у вас диета (безлактозная, вегетарианская), заранее уточняйте выбор при бронировании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать слишком тяжёлые блюда (жирное мясо, соусы).

→ Последствие: тяжесть в желудке, усталость.

→ Альтернатива: рыба или овощные блюда.

Ошибка: игнорировать завтраки.

→ Последствие: чувство голода и упадок сил.

→ Альтернатива: каша или творожная запеканка.

Ошибка: пить только кофе или газировку.

→ Последствие: обезвоживание и головная боль.

→ Альтернатива: вода или травяной чай.

А что если…

Если пассажир не ест мясо или рыбу? В меню предусмотрены вегетарианские варианты: стейк из брокколи, овощное соте, блюда с тыквой и пюре. Это делает выбор универсальным и комфортным для разных категорий клиентов.

Плюсы и минусы нового меню

Плюсы Минусы Разнообразие блюд Возможность, что не все позиции будут доступны на конкретном рейсе Использование локальных продуктов (краб, судак, палтус) Для пассажиров с аллергией выбор может быть ограничен Баланс между русской кухней и европейскими тенденциями Некоторым могут показаться слишком необычными сочетания вкусов Учёт диетических потребностей (безлактозное молоко, вегетарианские варианты) Труднее предугадать предпочтения всех пассажиров

FAQ

Как выбрать блюдо на борту?

Меню предлагают бортпроводники, а пассажир сам выбирает доступные позиции.

Сколько стоит питание?

Для бизнес-класса все блюда включены в стоимость билета.

Что лучше брать в утренний рейс?

Лучше выбрать лёгкие завтраки — кашу, омлет, сырное ассорти.

Мифы и правда

Миф: "В самолёте всё невкусно".

Правда: новые технологии хранения и авторские рецепты делают блюда ресторанного уровня.

Миф: "Меню всегда одинаковое".

Правда: состав зависит от направления, времени суток и длительности полёта.

Миф: "Вегетарианцам нечего есть".

Правда: предусмотрены отдельные варианты без мяса и рыбы.

3 интересных факта

В полёте вкусовые рецепторы работают иначе, поэтому авиакомпании усиливают специи. Для блюд используют продукты с коротким сроком хранения, чтобы сохранить свежесть. В бизнес-классе "Аэрофлота" меню обновляется каждые несколько сезонов.

Исторический контекст

Ранее меню авиакомпаний было максимально простым: бутерброды, каша и фрукты. Но с ростом конкуренции и развитием премиальных стандартов питания многие перевозчики стали приглашать известных шеф-поваров. Так, в 2000-е Lufthansa и Singapore Airlines первыми внедрили "звёздные" блюда на борту. Теперь и российские авиаперевозчики активно используют этот подход.