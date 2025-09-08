Сибирь, лагерь, ИИ: где предприниматели Югры учились и искали новые идеи
В Сургутском районе состоялся ежегодный бизнес-лагерь для югорских предпринимателей, собравший более сотни участников. В неформальной обстановке они обменялись опытом, обсудили новые подходы к развитию бизнеса и приняли участие в образовательных сессиях.
Атмосфера и впечатления
По словам врио гендиректора фонда "Мой бизнес" Ольги Кашиной:
"В бизнес-лагере, как и всегда, царит атмосфера желания учиться, общаться, делиться опытом, вдохновляться и вдохновлять друг друга. Прошла площадка общения бизнеса и власти. Предприниматели благодарят, и понимаешь, что работаешь не зря".
Замдиректора департамента экономики Югры Лариса Шанаурина также отметила:
"Энергия, которая идёт от людей, размывает все границы. Это синергия власти, бизнеса и жителей, которые заинтересованы в развитии и качественных услугах".
Программа лагеря
Участников обучали федеральные спикеры: эксперты "Яндекса", бизнес-коучи, актёры, продюсеры и блогеры. В программе были:
-
практический ИИ-хакатон;
-
стратегические сессии;
-
мастер-классы по интеграции искусственного интеллекта в бизнес.
Больше, чем обучение
Предприниматели признаются, что формат бизнес-лагеря стал для них особым опытом.
"Три дня среди леса, костров и разговоров о бизнесе и жизни — это было больше, чем просто программа. Это было пространство, где можно было замедлиться, услышать себя и других, почувствовать поддержку и обменяться энергией", — поделилась предприниматель Анастасия Дубицкая.
