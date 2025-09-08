Сибирь, лагерь, ИИ: где предприниматели Югры учились и искали новые идеи

В Сургутском районе состоялся ежегодный бизнес-лагерь для югорских предпринимателей, собравший более сотни участников. В неформальной обстановке они обменялись опытом, обсудили новые подходы к развитию бизнеса и приняли участие в образовательных сессиях.

Атмосфера и впечатления

По словам врио гендиректора фонда "Мой бизнес" Ольги Кашиной:

"В бизнес-лагере, как и всегда, царит атмосфера желания учиться, общаться, делиться опытом, вдохновляться и вдохновлять друг друга. Прошла площадка общения бизнеса и власти. Предприниматели благодарят, и понимаешь, что работаешь не зря".

Замдиректора департамента экономики Югры Лариса Шанаурина также отметила:

"Энергия, которая идёт от людей, размывает все границы. Это синергия власти, бизнеса и жителей, которые заинтересованы в развитии и качественных услугах".

Программа лагеря

Участников обучали федеральные спикеры: эксперты "Яндекса", бизнес-коучи, актёры, продюсеры и блогеры. В программе были:

практический ИИ-хакатон ;

стратегические сессии;

мастер-классы по интеграции искусственного интеллекта в бизнес.

Больше, чем обучение

Предприниматели признаются, что формат бизнес-лагеря стал для них особым опытом.