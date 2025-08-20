Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Бизнес в Бразилии резко изменился после внедрения ИИ — вот к чему это привело

Исследование Sebrae: 73% предпринимателей Бразилии планируют инвестировать в ИИ

Искусственный интеллект уже давно перестал быть красивой рекламной картинкой. Сегодня это инструмент, который меняет повседневную работу бизнеса — от небольших прачечных до сетей автономных маркетов. В Бразилии его внедрение набирает особые обороты.

Недавние исследования Sebrae показали: 44% малых и средних компаний уже используют ИИ. Более того, 75% предпринимателей уверены в его положительном влиянии, а 73% планируют и дальше инвестировать в эту сферу.

Первые шаги: начните с простого

Франшиза Vaapty, специализирующаяся на брокерских услугах в сфере транспорта, сделала ставку на готовые ИИ-инструменты. На их базе компания разработала автоматизированные сервисы: от онлайн-банка до системы техосмотра автомобилей.

"Прежде чем окончательно утвердить новую технологию, пригласите в свою команду эксперта в данной области, человека, который хорошо разбирается в бизнес-модели. Работая самостоятельно, без глубоких знаний, вы рискуете потратить много денег и не получить ожидаемую платформу", — заявил генеральный директор Икаро Мартинс.

Итог для Vaapty оказался впечатляющим: 60% экономии и рост доходов на 20%.

Партнёрство ради эффективности

В теннисной сети Fast Tennis выбор был сделан в пользу открытых инноваций. Вместе со стартапом Play Fast компания внедрила платформу, которая облегчила бронирование и оплату занятий, а также научилась анализировать поведение игроков.

"Тем, кто хочет пойти по этому пути, я рекомендую инвестировать в решения, специфичные для вашей отрасли, использовать ИИ для решения задач с высокими человеческими затратами и всегда концентрироваться на улучшении качества обслуживания клиентов", — отмечает генеральный директор Лукас Андре.

ИИ как стратегический консультант

Компания Market4u пошла дальше и превратила ИИ в аналитический центр. Сеть автономных маркетов использует данные в реальном времени, чтобы формировать ассортимент и подстраивать цены под локальные потребности.

"Искусственный интеллект помог нам преобразовывать данные в более быстрые и обоснованные решения", — объясняет сооснователь Эдуардо Кордова.

Решение операционных проблем

Singular Serviços, компания в сфере клининга, столкнулась с проблемами дисциплины, безопасностью и лишними расходами. ИИ помог объединить данные о работе персонала, выявлять сбои и даже предсказывать потребности.

"ИИ должен быть не просто средством автоматизации, он должен быть полезен в повседневной жизни. Правильная технология, применяемая правильно, имеет решающее значение", — подчёркивает генеральный директор Харрисон Жуниор.

В итоге расходы снизились более чем на 20%.

Персонализация как конкурентное преимущество

Для сети прачечных Lavô ИИ стал инструментом "невидимой" персонализации. Система анализирует поведение клиентов и формирует предложения — от гибкой доставки до персональных купонов.

"Персонализация, осуществляемая под руководством технологий, становится конкурентным преимуществом", — уверен генеральный директор Анджело Макс Донатон.

Баланс технологий и человечности

Впрочем, эксперты предупреждают: полностью заменять человека машинами нельзя.

"Совет заключается не в том, чтобы использовать ИИ просто как инструмент автоматизации, а скорее как стратегического союзника для стимулирования роста вашего бизнеса", — отмечает глава компании Espanha Fácil Рената Барбальо

По её словам, ключевой принцип — сохранить баланс: технологии должны помогать, но не подменять человеческий сервис.

