Челюсть отвисла: какой аэропорт собрал почти 100 миллионов пассажиров в 2024 году
Мировая авиация стремительно восстанавливает обороты, и число пассажиров в крупнейших аэропортах вновь бьёт рекорды. В отчёте Международного совета аэропортов (ACI) за 2024-2025 годы представлены лидеры по международному пассажиропотоку.
Дубай: абсолютный чемпион
Международный аэропорт Дубая (DXB) снова возглавил рейтинг. В 2024 году его пассажиропоток достиг рекордных 92,3 млн человек. География рейсов охватывает Европу, Азию и Африку, что делает DXB главным мировым узлом авиасообщения.
Хитроу: сердце Европы
Лондонский Хитроу (LHR) подтвердил статус крупнейшего европейского аэропорта, обслужив более 79,2 млн пассажиров. Разветвлённая сеть маршрутов, масштабная модернизация и центральное положение в мировой системе воздушных перевозок обеспечили ему второе место.
Инчхон: сила Азии
Южнокорейский Инчхон (ICN) показал впечатляющий результат — свыше 70 млн пассажиров. Увеличение авиапотока в регионе и инфраструктура мирового уровня закрепляют за ним статус ключевого хаба Азиатско-Тихоокеанского региона.
Чанги: аэропорт будущего
Сингапурский Чанги (SIN) встретил 67,1 млн пассажиров и доказал, что остаётся любимцем путешественников. Его уникальная архитектура и сервис давно превратили аэропорт в достопримечательность мирового масштаба.
Схипхол: удобство пересадок
Амстердамский Схипхол (AMS) сохранил позиции, обслужив 66,8 млн пассажиров. Благодаря выгодным пересадкам и непрерывной модернизации он остаётся важным транспортным центром Европы.
Шарль-де-Голль: ворота Франции
Парижский аэропорт Шарль-де-Голль (CDG) перевёз 64,5 млн пассажиров. Его стратегическая роль в маршрутах из Европы в Африку и на Ближний Восток делает его одним из важнейших узлов мирового туризма.
Стамбул: восходящая звезда
Открытый всего шесть лет назад, аэропорт Стамбула (IST) обслужил 63 млн пассажиров. Уникальное расположение на стыке трёх континентов позволяет ему стремительно конкурировать с мировыми гигантами.
Франкфурт: центр Европы
Франкфуртский аэропорт (FRA) занял прочное место в топ-10 с результатом 56,2 млн пассажиров. Удобное расположение в самом центре Европы делает его одним из главных узлов для дальнемагистральных перелётов.
Гонконг: возвращение лидера
После сложных лет Гонконг (HKG) восстановил свои позиции, обслужив 53 млн пассажиров. Восстановление стало символом возобновления путешествий в Китае и Юго-Восточной Азии.
Хамад: роскошь и технологии
Аэропорт Хамад в Дохе (DOH) принял 52,7 млн пассажиров. Его развитие во многом связано с глобальной сетью Qatar Airways. Современные удобства и роскошная инфраструктура выводят его в число самых перспективных аэропортов мира.
