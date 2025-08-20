Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Matteo Morando is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Челюсть отвисла: какой аэропорт собрал почти 100 миллионов пассажиров в 2024 году

Международный совет аэропортов: Дубай в 2024 году принял рекордные 92,3 млн пассажиров

Мировая авиация стремительно восстанавливает обороты, и число пассажиров в крупнейших аэропортах вновь бьёт рекорды. В отчёте Международного совета аэропортов (ACI) за 2024-2025 годы представлены лидеры по международному пассажиропотоку.

Дубай: абсолютный чемпион

Международный аэропорт Дубая (DXB) снова возглавил рейтинг. В 2024 году его пассажиропоток достиг рекордных 92,3 млн человек. География рейсов охватывает Европу, Азию и Африку, что делает DXB главным мировым узлом авиасообщения.

Хитроу: сердце Европы

Лондонский Хитроу (LHR) подтвердил статус крупнейшего европейского аэропорта, обслужив более 79,2 млн пассажиров. Разветвлённая сеть маршрутов, масштабная модернизация и центральное положение в мировой системе воздушных перевозок обеспечили ему второе место.

Инчхон: сила Азии

Южнокорейский Инчхон (ICN) показал впечатляющий результат — свыше 70 млн пассажиров. Увеличение авиапотока в регионе и инфраструктура мирового уровня закрепляют за ним статус ключевого хаба Азиатско-Тихоокеанского региона.

Чанги: аэропорт будущего

Сингапурский Чанги (SIN) встретил 67,1 млн пассажиров и доказал, что остаётся любимцем путешественников. Его уникальная архитектура и сервис давно превратили аэропорт в достопримечательность мирового масштаба.

Схипхол: удобство пересадок

Амстердамский Схипхол (AMS) сохранил позиции, обслужив 66,8 млн пассажиров. Благодаря выгодным пересадкам и непрерывной модернизации он остаётся важным транспортным центром Европы.

Шарль-де-Голль: ворота Франции

Парижский аэропорт Шарль-де-Голль (CDG) перевёз 64,5 млн пассажиров. Его стратегическая роль в маршрутах из Европы в Африку и на Ближний Восток делает его одним из важнейших узлов мирового туризма.

Стамбул: восходящая звезда

Открытый всего шесть лет назад, аэропорт Стамбула (IST) обслужил 63 млн пассажиров. Уникальное расположение на стыке трёх континентов позволяет ему стремительно конкурировать с мировыми гигантами.

Франкфурт: центр Европы

Франкфуртский аэропорт (FRA) занял прочное место в топ-10 с результатом 56,2 млн пассажиров. Удобное расположение в самом центре Европы делает его одним из главных узлов для дальнемагистральных перелётов.

Гонконг: возвращение лидера

После сложных лет Гонконг (HKG) восстановил свои позиции, обслужив 53 млн пассажиров. Восстановление стало символом возобновления путешествий в Китае и Юго-Восточной Азии.

Хамад: роскошь и технологии

Аэропорт Хамад в Дохе (DOH) принял 52,7 млн пассажиров. Его развитие во многом связано с глобальной сетью Qatar Airways. Современные удобства и роскошная инфраструктура выводят его в число самых перспективных аэропортов мира.

