Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:27

Крым и Херсонская область стали ближе: новый автобусный маршрут — расписание и цены

Новый автобусный маршрут связал Евпаторию и Геническ

Жители Крыма и Херсонской области получили новый удобный способ передвижения между регионами: сегодня начал работу межрегиональный автобусный маршрут Евпатория — Геническ.

Расписание движения

По данным Министерства транспорта Республики Крым, автобус из Евпатории будет отправляться ежедневно в 15:10 с автостанции "Евпатория" и прибывать в Геническ около 20:00. Обратный рейс стартует в 09:20 из Геническа, а в Евпаторию пассажиры прибудут примерно к 13:30.

Удобный маршрут и комфорт

Автобус проходит через Симферополь и Джанкой, что делает поездку доступной для жителей этих городов. Стоимость проезда составляет 1 500 рублей. Транспорт рассчитан на 16 пассажиров, что позволяет обеспечить более комфортные условия и персонализированный сервис.

Запуск маршрута стал важным шагом для повышения транспортной доступности и укрепления связей между Крымом и Херсонской областью.

