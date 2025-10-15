Эти фото спасут вас от наказания: когда штраф за езду по выделенной полосе можно оспорить

Выделенные полосы стали привычной частью городского пейзажа. Они есть почти в каждом крупном населенном пункте России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Новосибирска. Но при всей очевидности правил их использования споры о том, кто может по ним ехать, не утихают. Autonews. ru разбирается, как устроены автобусные полосы, за что штрафуют водителей и в каких случаях можно оспорить постановление.

Что такое автобусная полоса и зачем она нужна

Автобусная полоса — это отдельная часть проезжей части, выделенная для общественного транспорта. Основная идея проста: ускорить движение автобусов и троллейбусов, не давая им застревать в пробках. На практике же "выделенка" влияет на всю городскую транспортную систему — от времени поездки пассажиров до загруженности соседних рядов.

Опознать такую полосу несложно. Она отмечена:

сплошной линией разметки (чаще белой, иногда жёлтой);

знаком 5.11 "Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств" или знаками 5.13.1 / 5.13.2, показывающими направление движения;

крупной буквой "А" на асфальте.

В некоторых городах дополнительно указывают таблички с уточнениями — например, разрешение для велосипедистов или ограничения по времени действия.

Кто может пользоваться выделенкой

Согласно пункту 18.2 Правил дорожного движения, по автобусной полосе разрешено движение только определённым категориям транспорта. Это сделано для того, чтобы не мешать общественным перевозкам и избежать заторов.

На законных основаниях по "А"-полосе могут ехать:

маршрутные транспортные средства — автобусы, троллейбусы и маршрутные такси; школьные автобусы, когда они перевозят детей; лицензированные такси (при наличии соответствующего разрешения); велосипеды — но только если под знаком указана дополнительная табличка с этим разрешением; автомобили спецслужб (полиция, скорая, пожарные, аварийные бригады) при включённых маячках.

Для всех остальных водителей выезд на выделенную полосу считается нарушением, даже если она свободна и кажется "удобным объездом".

Размер штрафа за езду по выделенной полосе

Ответственность за движение по автобусной полосе установлена статьёй 12.17 КоАП РФ. Нарушение фиксируют, как правило, камеры, и штраф зависит от региона.

В Москве и Санкт-Петербурге — 4500 рублей.

В остальных городах России — 2250 рублей.

Если водитель выехал на выделенку ради обгона или объезда пробки — размер штрафа не меняется. Система фиксирует сам факт пересечения разметки, а не время, проведённое на полосе. Даже кратковременное движение без разрешения приравнивается к полному нарушению.

Таблица сравнения

Город Размер штрафа Особенности фиксации Москва, Санкт-Петербург 4500 руб. Повышенный тариф, контроль через камеры Другие регионы России 2250 руб. Камеры или инспекторы ГИБДД Исключения Нет Разрешение действует только для специальных категорий

Как обжаловать штраф: пошаговый план

Ошибки фиксации случаются нередко. Например, камера может неверно распознать момент перестроения или спутать сплошную линию с прерывистой. В таких случаях постановление можно оспорить.

Проверьте данные. Убедитесь, что время, место и номер автомобиля указаны правильно. Соберите доказательства. Фото с видеорегистратора, показания GPS или свидетелей помогут подтвердить вашу правоту. Составьте жалобу. В документе подробно опишите ситуацию и приложите доказательства. Подайте заявление. Сделать это можно лично в подразделении ГИБДД или онлайн через портал "Госуслуги". Ожидайте решения. Жалобы рассматриваются в течение 30 календарных дней. Если инспекторы признают ошибку, постановление аннулируют.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель выезжает на выделенку ради экономии времени.

Последствие: штраф и потеря нескольких тысяч рублей.

Альтернатива: заранее проложить маршрут через навигатор — многие приложения показывают наличие выделенных полос и их режим работы.

Ошибка: использование полосы без лицензии на такси.

Последствие: штраф и возможные проблемы с регистрацией в агрегаторе.

Альтернатива: оформить официальное разрешение на деятельность такси через региональные органы.

Ошибка: перестроение через сплошную линию.

Последствие: камера фиксирует нарушение, даже если водитель не двигался по полосе.

Альтернатива: дождаться прерывистой линии, обозначающей разрешённый участок выезда.

А что если… автобусная полоса временная?

В некоторых городах "А"-полосы действуют не постоянно, а только в определённые часы — например, утром и вечером. Информация об этом указана на дополнительной табличке под знаком. Если на ней написано "7:00-10:00, 17:00-20:00", то в остальное время движение для всех автомобилей разрешено. Однако водители часто забывают уточнить эти детали, что приводит к ненужным штрафам.

Плюсы и минусы выделенок

Плюсы Минусы Ускорение движения общественного транспорта Уменьшение числа рядов для обычных авто Снижение пробок в часы пик Частые ошибки фиксации нарушений Повышение безопасности пешеходов и велосипедистов Недостаток информирования о режиме работы

FAQ

Можно ли повернуть направо через автобусную полосу?

Да, но только если это разрешено разметкой или знаком. Обычно поворот допускается в местах, где линия прерывистая.

Разрешено ли останавливаться на выделенке для высадки пассажиров?

Нет, остановка на автобусной полосе запрещена даже на короткое время, если вы не такси с лицензией.

Считается ли нарушением пересечение разметки при перестроении перед перекрёстком?

Если линия прерывистая — нет. Но при сплошной границе система автоматически фиксирует нарушение.

Можно ли ехать по выделенной полосе ночью, когда автобусы не ходят?

Нет, если знак не ограничивает действие по времени, полоса считается действующей круглосуточно.

Мифы и правда о выделенных полосах

Миф: если автобусная полоса пуста, по ней можно ехать.

Правда: даже при отсутствии транспорта движение по ней запрещено без соответствующего разрешения.

Миф: штраф не придёт, если камера не зафиксировала лицо водителя.

Правда: фиксация ведётся по госномеру, личность водителя в этом случае не важна.

Миф: можно ехать по выделенке, если нужно срочно повернуть.

Правда: перестроение разрешено только на участках с прерывистой разметкой.

Три интересных факта

Первые автобусные полосы появились в Москве ещё в 2011 году. Сегодня их протяжённость превышает 400 километров. В ряде регионов, включая Татарстан и Красноярский край, выделенки оборудованы системами автоматического распознавания номеров. Некоторые современные электробусы имеют приоритет на перекрёстках: светофоры переключаются в их пользу, чтобы сократить время в пути.

Исторический контекст

Идея выделенных полос пришла в Россию из Европы. Первые эксперименты проводились в Лондоне и Париже ещё в 60-х годах прошлого века, когда города столкнулись с транспортным коллапсом. В России же этот опыт начали внедрять сравнительно недавно, стремясь повысить эффективность общественного транспорта и дисциплину на дорогах.