Забудьте про наличные: эта карта превратит подорожание проезда в настоящую экономию

В Благовещенске повышение тарифа на проезд с 1 января не станет одинаковым для всех пассажиров: тем, кто пользуется транспортной картой, поездка обойдётся дешевле базовой цены. Об этом сообщает PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии: городская дума утвердила меру поддержки, благодаря которой стоимость проезда в автобусах для владельцев карты снизят на 6 рублей, а разницу компенсирует бюджет.

Как изменится тариф с 1 января

С начала года проезд в общественном транспорте столицы Приамурья подорожает до 46 рублей вместо прежних 42. Это базовая стоимость поездки, которая будет действовать при оплате обычным способом. Повышение затронет всех пассажиров, но параллельно вводится отдельная льготная цена для тех, кто рассчитывается безналично через единую транспортную карту.

Для жителей Благовещенска, использующих такую карту, поездка будет стоить 40 рублей. Разницу между базовым тарифом и ценой по карте берёт на себя городской бюджет. Таким образом, скидка фактически станет механизмом компенсации, а не временной акцией перевозчиков.

Кому доступна скидка и за чей счёт

Мера поддержки распространяется только на обладателей транспортной карты. Решение о её введении, как уточняется, приняли депутаты городской думы. Это означает, что сниженная стоимость закреплена как муниципальная мера, а не как маркетинговое предложение транспортных компаний.

Компенсация разницы в цене будет финансироваться из городского бюджета. Именно поэтому скидка привязана к определённому способу оплаты, который можно учитывать и контролировать. В результате пассажиры, выбирающие транспортную карту, будут платить меньше базового тарифа, даже несмотря на общее подорожание.

Как было в 2025 году и где оформить карту

В течение 2025 года для держателей транспортных карт действовала цена 39 рублей при базовой стоимости 42 рубля. Новый тарифный коридор сохраняет сам принцип: владельцы карты платят ниже общего уровня, но конкретная разница в сумме меняется. Теперь при базовой цене 46 рублей стоимость по карте составит 40 рублей.

Получить электронный проездной можно в офисе "ГПС" на улице Шимановского. Также предусмотрен вариант оформления виртуальной карты на сайте компании. Эти способы, как отмечается, позволяют воспользоваться сниженным тарифом при оплате проезда в автобусах.