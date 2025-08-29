Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Берпи и становая: тандем, способный переписать правила фитнеса

Коллинс Эзек назвал становую тягу и берпи наиболее эффективными упражнениями

Они считаются одними из самых нелюбимых упражнений, но именно поэтому их эффективность не вызывает сомнений. Берпи и становая тяга — мощное сочетание, которое прорабатывает всё тело и дарит впечатляющий результат.

Почему это работает

"Становая тяга — одно из лучших силовых упражнений для всего тела", — сказал тренер и автор проекта Built By God TV Коллинс Эзек.

По его словам, берпи с отжиманием — главная "королева" среди упражнений с собственным весом. Оба движения являются базовыми: они задействуют все основные группы мышц, требуют высокой отдачи и одновременно развивают силу и выносливость.

Становая тяга делает упор на заднюю поверхность тела — ягодицы, бедра и спину, формируя прочный "фундамент" силы. Берпи, напротив, тренирует взрывную мощь и позволяет использовать преимущества интервальных тренировок: ускоренный метаболизм, жиросжигание и рост кардио-выносливости.

Суть тренировки

Эзек предлагает соединить эти упражнения в один комплекс. Выполняются они по принципу суперсета — подряд, почти без отдыха.

Начинайте с 10 повторений каждого движения, затем в каждом подходе уменьшайте количество на одно. Получится лестница от 10 до 1 (10 тяг + 10 берпи, затем 9 тяг + 9 берпи и так далее). В итоге вы выполните 110 движений: 55 станов и 55 берпи.

"Такой формат включает в работу почти все мышцы и помогает быстро обрести форму", — отметил тренер.

Из-за высокой интенсивности Эзек советует делать этот комплекс не чаще одного раза в неделю, дополняя его другими тренировками.

Как делать становую тягу

  1. Встаньте, поставив стопы чуть шире плеч, носки слегка наружу.

  2. Отведите таз назад, наклонитесь и возьмитесь за штангу или гантели хватом сверху.

  3. Сохраняя прямую спину, поднимитесь, полностью расправив корпус.

  4. Опустите вес обратно под контроль, не округляя спину.

Совет: начинайте с минимального отягощения, чтобы отработать технику.

Как выполнять берпи

  1. Согните колени, наклонитесь и поставьте ладони под плечи.

  2. Отпрыгните назад, оказавшись в планке с прямой линией от плеч до пяток.

  3. Сделайте отжимание, удерживая корпус напряжённым.

  4. Верните ноги под таз, поднимитесь и выполните прыжок вверх с руками над головой.

  5. Мягко приземлитесь и сразу переходите к следующему повтору.

Это простая по форме, но крайне сложная по ощущениям тренировка. Она развивает силу, сжигает калории, укрепляет мышцы и повышает общую выносливость. Такой комплекс способен стать настоящим испытанием даже для подготовленных спортсменов, но именно в этом его ценность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-специалисты составили 20-минутную тренировку с гирей для пресса сегодня в 2:10

Гиря против кубиков: неожиданный способ прокачать пресс за 20 минут

Гиря способна заменить десятки упражнений на пресс. Этот 20-минутный комплекс укрепит мышцы кора и сделает тело сильнее без лишней "рутины".

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала первые шаги для восстановления после простуды вчера в 22:26

Как правильно вернуться к тренировкам после болезни: простая пошаговая схема

Фитнес-тренер объяснила, когда и как можно возвращаться к спорту после простуды: лёгкая активность, дыхательные упражнения и постепенное увеличение нагрузки.

Читать полностью » Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья вчера в 21:34

Хотели подсушиться — получили обезвоживание: опасный миф о спорте

Тренер назвала самую опасную ошибку во время тренировок — отказ от воды. Почему «сушка» вредит и как правильно пить для здоровья.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома вчера в 21:32

Красивый живот без часов в зале — реально

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала комплекс упражнений, который помогает получить идеальный пресс за 5 минут в день. Главное — регулярность и питание.

Читать полностью » Китайские исследователи обнаружили, что каждые 5 кг мышц уменьшают риск депрессии на 5,7% вчера в 20:47

Лишние 5 кг силы: почему мускулатура снижает риск депрессии

Учёные выяснили: мышечная масса и сила снижают риск депрессии. Каждые +5 кг мышц уменьшают вероятность расстройства на 5,7%. Но что первично?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение для сжигания жира после 40 лет вчера в 20:28

Одно упражнение, которое убирает живот после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение «скалолаз» эффективным способом убрать живот после 40 лет: оно сжигает калории и укрепляет мышцы корпуса.

Читать полностью » Врачи назвали эффективные упражнения для растяжки грудных мышц и улучшения осанки вчера в 19:50

Эти упражнения возвращают дыхание, когда кажется, что грудная клетка сжата тисками

Шесть простых растяжек помогут снять напряжение в груди, вернуть лёгкость плечам и улучшить осанку всего за несколько минут.

Читать полностью » Эйприл Уитни назвала привычки в зале, которые мешают прогрессу вчера в 19:30

Что на самом деле убивает эффект от тренировок — и это не лень

Некоторые привычки в спортзале выглядят безобидными, но именно они мешают прогрессу. Узнайте, чего стоит избегать во время тренировки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Заливное из курицы: основные этапы и рекомендации по приготовлению
Спорт и фитнес

Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера
Туризм

Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини
Садоводство

Совместное выращивание томатов и трав на подоконнике снижает риск вредителей
Еда

Приготовление травяной соли из петрушки, укропа и базилика — пошаговый рецепт
Питомцы

Учёные: у собак около 1700 вкусовых рецепторов и четыре основных вкуса
Наука и технологии

NASA открыло набор добровольцев для сопровождения пилотируемого полёта к Луне
Авто и мото

Врачи предупреждают: валериана, пустырник и БАДы могут стать причиной лишения водительских прав
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru