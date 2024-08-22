Именно это упражнение многие относят к самым эффективным в программах по похудению

Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.