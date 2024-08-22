Именно это упражнение многие относят к самым эффективным в программах по похудению

В многих программах по сбросу веса берпи является основным упражнением.
"Берпи - это настоящий садист. Он сделает вам больно, но он же переведет ваше тело на другой уровень", - отмечает Грег Глассман, основатель кроссфита.
Техника выполнения упражнения берпи:
- Встаньте, ноги на ширине плеч.
- Наклонитесь вперёд, слегка сгибая колени, и достаньте ладонями до пола.
- Одновременно оттолкнитесь ногами назад и займите исходную позицию для отжиманий.
- Отожмитесь от пола.
- Затем подтяните ноги к ладоням рывком и выпрыгните вверх.
Так проходит первый берпи. Во время тренировки в зависимости от методики может потребоваться выполнить от 20 до 150 таких повторов.
Фото: Freepik
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