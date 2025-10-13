Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выполнение упражнения берпи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Бёрпи — не просто фитнес, а бой с самим собой: кто выдержит до конца

Эксперты по фитнесу объяснили, какие мышцы работают при выполнении бёрпи

Бёрпи — это универсальное упражнение, которое сочетает в себе кардио, силовую и функциональную нагрузку. Оно развивает выносливость, укрепляет мышцы всего тела и ускоряет обмен веществ. Бёрпи не требует оборудования: достаточно немного пространства и желания испытать себя. Эта техника используется и в фитнесе, и в подготовке военных, и в кроссфите. Главное — соблюдать правильную технику и подобрать подходящий вариант нагрузки.

Классическая техника бёрпи

Чтобы выполнить классический бёрпи, нужно действовать последовательно и точно.

  1. Встаньте прямо, сделайте неполное приседание и поставьте ладони на пол.

  2. Оттолкнитесь ногами назад и с прыжком выйдите в упор лёжа.

  3. Согните руки, опустите грудь к полу и выполните отжимание. Допускается касание пола животом и бёдрами.

  4. Вернитесь в упор лёжа, выжимая тело вверх.

  5. Подпрыгните ногами к рукам, не делая глубокого приседа — колени должны оставаться под тупым углом.

  6. Выпрыгните вверх, выпрямите тело и поднимите руки над головой.

Эта последовательность составляет один повтор. Для новичков достаточно 5-10 раз, для опытных спортсменов — 15-20 повторов за подход.

Советы шаг за шагом

  • Разминайтесь перед тренировкой, особенно суставы и спину.

  • Следите за положением корпуса: спина должна оставаться прямой, а пресс — напряжённым.

  • Делайте вдох при спуске вниз и выдох при прыжке вверх.

  • Если устаёте, можно заменить прыжки шагами, сохраняя ритм.

  • Используйте фитнес-коврик или перчатки, чтобы защитить запястья и ладони.

Регулярное выполнение бёрпи помогает улучшить координацию, выносливость и сжечь большое количество калорий — до 12 за одно повторение при интенсивном темпе.

Варианты бёрпи для любого уровня

Бёрпи легко адаптируется под разные цели и уровень подготовки. Можно добавить элементы из кроссфита, кардио или силовых упражнений.

  1. Бёрпи с разведением ног - из упора лёжа выполните прыжок, расставив ноги в стороны, затем верните их обратно и продолжайте классическое движение.

  2. Бёрпи с прыжком на тумбу - замените обычный прыжок запрыгиванием на платформу. Это развивает силу ног и взрывную мощь.

  3. Бёрпи с перепрыгиванием грифа - после каждого отжимания перепрыгивайте через штангу, сохраняя темп.

  4. Бёрпи с подъёмом рук в отжимании - опускаясь на пол, приподнимите руки — упражнение становится сложнее и эффективнее.

  5. Бёрпи на одной ноге - вариант для развития баланса.

  6. Бёрпи с прыжком в сторону - добавляет динамики и улучшает координацию.

  7. Бёрпи с чередованием ног в прыжке - чередуйте выпады, имитируя бег в воздухе.

  8. Бёрпи с подтягиванием коленей к груди - требует хорошей силы пресса и даёт дополнительную нагрузку на корпус.

  9. Бёрпи на одной руке - повышает сложность и нагрузку на стабилизаторы.

  10. Бёрпи с упражнением "Скалолаз" - вместо отжиманий выполняйте четыре быстрых подтягивания коленей.

  11. Бёрпи с хлопком - включает взрывное отжимание с отрывом рук от пола.

  12. Бёрпи с шагами - перед каждым отжиманием делайте шаги руками и ногами в стороны.

  13. Бёрпи с индийскими отжиманиями - плавное движение корпуса от "собаки мордой вниз” к "собаке мордой вверх”.

  14. Бёрпи с Jumping Jack - вместо прыжка вверх выполняйте четыре "джампинга".

  15. Бёрпи с прыжками на тумбу с разных сторон - усложнённый вариант для продвинутых атлетов.

  16. Бёрпи с поворотом на 180° - прыгайте, поворачиваясь на пол-оборота.

  17. Бёрпи с подтягиванием ног к турнику - выполняется рядом с перекладиной.

  18. Бёрпи с подтягиванием - вместо прыжка — подтягивание.

  19. Бёрпи с медболом - удерживайте мяч во время упражнения, добавляя нагрузку на руки.

  20. Бёрпи с гантелями - выполняйте движение, не выпуская гантели, чтобы усилить проработку плеч и спины.

Эти варианты помогут избежать скуки и тренировать разные группы мышц.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: сутулость и провисание корпуса в упоре лёжа.

  • Последствие: перенапряжение поясницы и боль в спине.

  • Альтернатива: укрепляйте пресс планкой и следите за положением таза.

  • Ошибка: слишком глубокое приседание.

  • Последствие: повышенная нагрузка на колени.

  • Альтернатива: удерживайте тупой угол в коленях.

  • Ошибка: неправильное дыхание.

  • Последствие: быстрое утомление и головокружение.

  • Альтернатива: сохраняйте ритм дыхания — вдох вниз, выдох вверх.

А что если…

А что если бёрпи кажутся слишком сложными? Можно начинать с облегчённого варианта: без отжимания и без прыжка вверх. Постепенно добавляйте элементы, повышая интенсивность. Уже через пару недель регулярных тренировок заметите улучшение тонуса, выносливости и настроения.

Если тренируетесь дома, используйте коврик и следите за тем, чтобы пол не скользил. Для разнообразия включайте музыку с чётким ритмом — она поможет выдерживать темп.

Плюсы и минусы бёрпи

Плюсы:

  • прорабатывают все мышцы тела;

  • ускоряют обмен веществ;

  • не требуют оборудования;

  • развивают выносливость и координацию.

Минусы:

  • требуют хорошей физической подготовки;

  • могут вызывать усталость у новичков;

  • при неправильной технике повышают риск травм.

Несмотря на высокую нагрузку, бёрпи остаются одним из самых эффективных упражнений для жиросжигания и укрепления мышц.

FAQ

Как часто можно делать бёрпи?
Оптимально 3-4 раза в неделю, чередуя с другими тренировками.

Сколько калорий сжигает одно повторение?
При интенсивном темпе — до 12 ккал. Всё зависит от веса, скорости и количества повторений.

Какие мышцы работают при бёрпи?
Практически все: ноги, ягодицы, грудь, руки, пресс и спина.

Можно ли делать бёрпи при болях в коленях?
Только под контролем тренера или заменив прыжки шагами.

Мифы и правда

  • Миф: бёрпи подходят только профессионалам.

  • Правда: их можно адаптировать под любой уровень подготовки.

  • Миф: бёрпи — это только кардио.

  • Правда: упражнение развивает и силу, и координацию.

  • Миф: нужно делать много повторов.

  • Правда: главное — техника, а не количество.

3 интересных факта

  • Бёрпи придумал физиолог из Нью-Йорка Роял Х. Бёрпи в 1930-х годах как способ оценки физической формы.

  • В армейских тестах США бёрпи использовались для проверки выносливости солдат.

  • Мировой рекорд — более 900 бёрпи за час.

Бёрпи — не просто упражнение, а настоящий тест на силу духа. Освоив технику, можно почувствовать, как тело становится сильнее, а тренировки — осмысленнее. Главное — выполнять движения с вниманием к деталям и слушать своё тело.

