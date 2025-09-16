Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Самое нелюбимое упражнение в зале оказалось самым эффективным

Бёрпи: история появления и использование в армейских тренировках

Правильная тренировка — это не только работа с гантелями или пробежка на беговой дорожке. Есть движения, которые дают нагрузку на всё тело, повышают выносливость и позволяют развивать силу даже без оборудования. Одним из таких вариантов стал бёрпи — динамическое упражнение, объединяющее элементы приседаний, отжиманий и прыжков. Его любят профессиональные спортсмены, тренеры фитнес-клубов и те, кто занимается дома без инвентаря.

Бёрпи появился почти случайно, но со временем стал классикой функциональных тренировок. Сегодня его используют в кроссфите, кардиокомплексах, армейской подготовке и домашних программах для похудения.

Почему бёрпи так эффективен

Бёрпи задействует сразу несколько крупных мышечных групп: ноги, ягодицы, пресс, спину и плечевой пояс. Одновременно с этим повышается частота сердечных сокращений, что превращает упражнение в отличное кардио. Секрет эффективности прост: за короткое время тело выполняет разные типы движений — прыжок, упор лёжа, подъём. Такой комплексный подход позволяет:

  • ускорить метаболизм;
  • укрепить сердечно-сосудистую систему;
  • развивать силу и координацию;
  • сжигать значительное количество калорий.

Советы шаг за шагом

Чтобы тренировка принесла результат, важно правильно выполнять каждую фазу.

  1. Классические бёрпи. Встаньте прямо, согнитесь в тазобедренных суставах и поставьте ладони на пол. Оттолкнитесь ногами назад в упор лёжа, коснитесь грудью пола, вернитесь в исходное положение и выпрыгните вверх.

  2. Бёрпи с отжиманиями. Выполнив упор лёжа, сделайте два классических отжимания, следя за положением корпуса.

  3. Бёрпи с выпрыгиванием из приседа. После возврата из упора не поднимайтесь сразу — останьтесь в приседе и выпрыгните из него.

  4. Бёрпи с выпадами. Вернув ноги к рукам, сделайте выпад, поменяйте ноги прыжком и снова уйдите в бёрпи.

Таймер удобно настроить в формате "40 секунд работа, 20 секунд отдых". Один круг включает все четыре вариации, всего рекомендуется сделать пять кругов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спешить и нарушать технику.
    → Последствие: повышается риск травмы коленей и поясницы.
    → Альтернатива: начинать с медленного темпа и постепенно ускоряться.
  • Ошибка: прогибать поясницу во время отжиманий.
    → Последствие: нагрузка уходит на позвоночник, а не на мышцы.
    → Альтернатива: держать пресс в напряжении и сокращать ягодицы.
  • Ошибка: делать слишком мало повторений.
    → Последствие: эффект от кардио минимален.
    → Альтернатива: использовать интервальный метод — работа по таймеру, а не счёт повторений.

А что если нет сил на полный комплекс?

Новичкам можно упростить упражнение. Например, не делать отжимания или отказаться от прыжка вверх. Постепенно, по мере роста выносливости, добавляйте элементы. Существуют и облегчённые версии — "half-burpee", когда вы возвращаетесь из упора лёжа без прыжка.

FAQ

Сколько калорий сжигает бёрпи?
В среднем 10-15 калорий за минуту в зависимости от веса и интенсивности.

Что лучше для похудения: бег или бёрпи?
Бег полезен для выносливости, но бёрпи включает больше мышечных групп и подходит тем, у кого нет времени на долгую кардионагрузку.

Можно ли делать бёрпи каждый день?
Да, но лучше чередовать с другими упражнениями, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. Оптимально — 3-4 раза в неделю.

Мифы и правда

  • Миф: бёрпи — это только для профессионалов.
  • Правда: существуют облегчённые версии, которые подходят даже новичкам.
  • Миф: нужно делать сотни повторений для результата.
  • Правда: достаточно интервальных комплексов, где важнее время под нагрузкой.
  • Миф: бёрпи портит колени.
  • Правда: при правильной технике нагрузка распределяется равномерно и укрепляет суставы.

Сон и психология

Высокоинтенсивные упражнения вроде бёрпи положительно влияют на психоэмоциональное состояние. После тренировки выделяются эндорфины, улучшается настроение и качество сна. Особенно полезно это тем, кто много работает за компьютером и страдает от стресса.

Три интересных факта

  1. Бёрпи активно используют в армейских программах США как проверку общей физической готовности.

  2. В 2012 году спортсмен Аарон Кроули установил рекорд — 46 бёрпи за одну минуту.

  3. Бёрпи входит в топ самых нелюбимых, но при этом самых эффективных упражнений среди посетителей фитнес-клубов.

Исторический контекст

Упражнение придумал в 1939 году американский физиолог Ройал Хадсон Бёрпи как простой тест для оценки физической подготовки. Изначально оно включало всего четыре фазы: приседание, упор лёжа, возврат в присед и прыжок. Позже военные добавили отжимания и усложнённые варианты, чтобы использовать упражнение для отбора рекрутов во время Второй мировой войны.

Сегодня бёрпи стал частью множества фитнес-направлений: от кроссфита до домашних HIIT-программ. Его простота и универсальность сделали упражнение популярным во всём мире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пульс на тренировке: врач спортивной медицины Юрий Сдобников назвал рабочие зоны вчера в 19:10

Разговорный темп — не прогулка: как дыхание носом точнее формул выбирает зону

Как правильно тренироваться по пульсу и не навредить сердцу? Разбираем рабочие методики, мифы и реальные советы экспертов.

Читать полностью » Физическая активность снижает тревожность и депрессию — врачи вчера в 18:50

Три вопроса после тренировки: простой тест, который возвращает мотивацию

Спорт перестал быть только про форму тела. Узнайте, как тренировки помогают обрести радость, снизить тревогу и найти в жизни больше смысла.

Читать полностью » Как выполнять рывок и наклон с гирей без риска для спины — рекомендации специалистов вчера в 19:10

Домашняя тренировка с гирей: что происходит с телом при работе без пауз

Короткий комплекс с гирей займёт всего несколько минут, но укрепит спину, живот и плечи. Узнайте, как правильно выполнять упражнения и выбрать снаряд.

Читать полностью » Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу вчера в 17:50

Вирусная 12–3–30 стала альтернативой бегу: простая формула, ощутимая нагрузка

Простой режим на беговой дорожке превратился в мировой фитнес-тренд. Но стоит ли он вашего времени и какие скрытые риски несёт?

Читать полностью » Тренировка 5:4 тренера Павла Цацулина: махи гирей и отжимания за 30 минут вчера в 17:10

Интервалы 5:4 без беговой дорожки: что даёт 30 минут работы

Тренировка, которая займёт всего полчаса, не требует тренажёров и даст мощную нагрузку. Секрет метода прост, но результат удивит.

Читать полностью » Становая на одной ноге и выпады с гирей: план тренировки — фитнес-тренеры вчера в 16:50

Гиря против штанги: какие упражнения дают лучший эффект для женского тела

Тренировка с гирей может заменить и штангу, и тренажёры. Узнайте, какие упражнения стоит освоить, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Станислав Линдовер объяснил, как безопасно начинать тренировки в фитнес-центре вчера в 16:10

Фитнес для занятых: сколько должен длиться грамотный силовой час

Почему в современных фитнес-центрах больше нет «каст», стоит ли доверять тренажёрам и зачем новичку банан перед тренировкой?

Читать полностью » Домашние тренировки эффективны только при правильной программе — врачи назвали причины неудач вчера в 15:50

Больше повторений — меньше эффекта: как домашний режим тормозит силу и рельеф

Домашний спорт даёт быстрый старт, но часто заканчивается разочарованием. Узнайте, как превратить занятия дома в полноценную альтернативу фитнес-клубу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные: «углеводное окно» после тренировки не влияет на результат
Авто и мото

Эксперты: машины из Белоруссии выгоднее из-за широкого выбора европейских моделей
Технологии

Стартап Replit объявил о запуске автономного AI-агента Agent 3
Питомцы

Скелет кошки состоит из 230–244 костей — данные ветеринаров
Наука

Киотский университет: разработан метод измерения W-состояния в многофотонных системах
Авто и мото

В США отзывают 54 тысячи автомобилей Stellantis из-за дефекта топливной системы — Reuters
Красота и здоровье

Врач-дерматовенеролог Николашин рассказал, как алкоголь ускоряет старение кожи
Садоводство

Фосфорно-калийные удобрения осенью повышают зимостойкость растений в Томской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet