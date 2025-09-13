Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Самое простое упражнение дома оказалось мощнее беговой дорожки и штанги

Физиологи объяснили, как правильно выполнять бёрпи для снижения риска травм

Бёрпи заслуженно называют универсальным упражнением: оно развивает силу, выносливость и координацию без дополнительных снарядов. Достаточно немного свободного места и желание испытать себя. Неудивительно, что этот элемент используют и новички, и опытные спортсмены: он одинаково эффективен для всех.

Советы шаг за шагом

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно выполнять движения. Начинайте с классической версии: стойте прямо, руки на ширине плеч. С прыжком уйдите в упор лёжа, опуститесь грудью и бёдрами к полу, затем вернитесь в исходное положение и сделайте прыжок вверх с хлопком над головой.

Когда техника отточена, можно переходить к вариациям:

  1. Бёрпи с дополнительным выпрыгиванием из приседа — усложняет работу ног.

  2. Полубёрпи с шагами руками в сторону — помогает прокачать мышцы корпуса.

  3. Бёрпи с прыжком на возвышение — добавляет динамику и взрывную силу.

  4. Бёрпи с отжиманием — укрепляет грудные и трицепсы.

  5. Бёрпи со сменой ног в выпаде — развивает баланс и ноги.

  6. Бёрпи с элементом "брейкдансер" — улучшает координацию.

Выполняйте каждую вариацию по 30 секунд, затем делайте паузу. Один круг включает все шесть упражнений. После минуты отдыха начинайте новый. Три круга — оптимальный объём для полноценной тренировки.

Мифы и правда

Многие думают, что бёрпи подходит только подготовленным атлетам. На самом деле, нагрузку можно варьировать: убрать отжимание, снизить темп, заменить прыжок на подъём на носки. Ещё один миф — это "вред для коленей". Если выполнять движения правильно и использовать кроссовки с амортизацией, риск минимален.

FAQ

Как выбрать обувь для бёрпи?
Идеально подойдут кроссовки для функционального тренинга: с жёсткой фиксацией пятки и лёгкой подошвой.

Сколько стоит минимальный инвентарь?
Если заниматься дома, достаточно коврика для фитнеса (от 700 рублей) и устойчивой платформы для прыжков (от 2000 рублей).

Что лучше: бёрпи или классические отжимания?
Это разные задачи. Отжимания развивают силу верхнего плечевого пояса, а бёрпи — общую выносливость и работают на всё тело.

Исторический контекст

Упражнение придумал американский физиолог Роял Х. Бёрпи в 1930-х. Изначально оно использовалось как тест физической формы. В армии США во время Второй мировой войны бёрпи стали стандартом проверки выносливости новобранцев. Сегодня его применяют в кроссфите, функциональном тренинге и даже в школьных программах физкультуры.

А что если…

Попробовать встроить бёрпи в повседневные тренировки. Например, делать 10 повторений каждое утро. Это займёт меньше минуты, но постепенно повысит тонус и улучшит физическую форму. В групповых занятиях бёрпи превращается в элемент соревнования, где каждый старается не отставать — и мотивация возрастает в разы.

Заканчивая тренировку, помните: бёрпи — это не только способ прокачать тело, но и проверка силы воли. Упражнение остаётся востребованным уже почти сто лет. Интересный факт: в некоторых фитнес-клубах устраивают челленджи на максимальное количество бёрпи за час, а рекорд превышает тысячу повторений. Другой любопытный момент — многие профессиональные бойцы используют бёрпи в разминке перед поединком. И наконец, в программах похудения тренеры называют это упражнение "жиросжигающей машиной".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи объяснили, что перестановка гири со скручиванием помогает прокачать пресс сегодня в 9:10

Маленький вес, большой эффект: почему 7 минут с гирей меняют тело

Три простых упражнения с гирей помогут укрепить пресс и добавить разнообразия в тренировку. Даже лёгкий снаряд способен дать мощную нагрузку.

Читать полностью » Как научиться плавать кролем, брассом и на спине — рекомендации тренера Егора Янсона сегодня в 8:50

Тайная логика воды: простые движения, которые превращают страх в лёгкость

Хотите научиться плавать, но боитесь воды? Узнайте, почему лучше начинать в бассейне и какие упражнения помогут быстро освоиться.

Читать полностью » Планка помогает снизить вес и укрепить корпус — выводы исследователей сегодня в 8:10

Как одно простое движение запускает похудение и укрепляет дыхание

Простая, но эффективная планка укрепляет не только пресс, но и всё тело. Разбираемся, зачем её делать, как выполнять правильно и чего стоит избегать.

Читать полностью » Растяжка груди — упражнение для исправления сутулости от спортивных врачей США сегодня в 7:50

Осанка исчезает незаметно: простая тренировка возвращает её за минуты

Удобный комплекс простых упражнений, который можно делать дома или в офисе, поможет укрепить мышцы и вернуть телу лёгкость.

Читать полностью » Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы сегодня в 7:10

Лёгкая трусца продлевает жизнь дольше, чем марафонские изнуряющие забеги

Медленный бег называют универсальным способом укрепить здоровье и повысить выносливость. Но так ли он полезен для всех?

Читать полностью » Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования сегодня в 6:50

Разминка вместо спортзала: короткий комплекс, который запускает тело заново

Пропустили тренировку? Узнайте, как за 20 минут оживить тело и зарядиться энергией с помощью простого комплекса без оборудования.

Читать полностью » Учёные назвали основные факторы риска боли в боку при беге сегодня в 6:10

Бег превращается в пытку: что скрывается за болью в боку

Почему во время пробежки внезапно появляется резкая боль в боку и как с ней справиться? Разбираем научные версии и практические советы.

Читать полностью » Лёгкие гантели дома: врачи пояснили, какие упражнения выпад и жим укрепляют спину и пресс сегодня в 5:50

Пять движений, которые превратят обычную тренировку дома в кардио-марафон

Лёгкие гантели могут заменить целый спортзал. Рассказываем о комплексе, который прокачает всё тело и подарит кардио-эффект.

Читать полностью »

Новости
Наука

NASA: Юнона показала след Каллисто в атмосфере Юпитера
Спорт и фитнес

Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне
Садоводство

Садоводы объяснили, когда и как пересаживать георгины для обильного цветения
Питомцы

Мошенники при продаже домашних животных обманывают покупателей через поддельные объявления
Красота и здоровье

Названы популярные ароматы на осень 2025: ваниль, древесные и пряные ноты
Садоводство

Как продлить жизнь срезанным цветам: 3 ключевых ошибки, которые вы совершаете
Питомцы

Акваскейп использует растения для оформления аквариумов
Наука

К 2050 году климат сравняется с урбанизацией как фактор роста ожирения – исследование
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet