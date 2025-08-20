Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Семь шагов, которые превращают мучение бурпи в удовольствие

Тренер Бриттани Хаммонд назвала 7 упражнений для подготовки к бурпи

Кажется, бурпи — это одно из тех упражнений, которые вызывают смешанные чувства: кто-то их обожает, а кто-то боится уже от одного упоминания. И неудивительно: они объединяют кардио высокой интенсивности, силу всего тела и координацию движений. Но есть хорошая новость — даже этот "монстр фитнеса" поддаётся тренировке, если подойти к делу постепенно.

Почему техника важнее количества

Многие избегают бурпи просто потому, что не уверены в правильности выполнения. Как отмечает сертифицированный тренер Национальной академии спортивной медицины Бриттани Хаммонд:

"Очень важно отточить технику до идеала, прежде чем делать большое количество повторений. Это поможет снизить риск травм".

Именно поэтому был создан 7-дневный челлендж бурпи. Его задача — не за один день заставить вас прыгать до потолка, а шаг за шагом укрепить мышцы, научить правильным движениям и вывести к полноценному бурпи.

Как работает программа

Каждый день вы выполняете отдельное упражнение. В итоге семь шагов складываются в единую систему: от статических планок до полноценного бурпи. Уже через неделю даже самый осторожный новичок способен освоить базовую технику.

Вот логика программы:

  • День 1 — Реверсная планка: укрепляем спину и корпус.
  • День 2 — Планка: учимся держать тело в стабильной позиции.
  • День 3 — Прыжок ногами в планку и обратно: мини-бурпи, отрабатываем переходы.
  • День 4 — Прыжок из приседа: развиваем силу ног.
  • День 5 — Отжимания: тренируем контроль над телом.
  • День 6 — Медленный бурпи: закрепляем движения, оттачиваем технику.
  • День 7 — Полный бурпи: соединяем все элементы.

Маленькие секреты больших результатов

Хаммонд отмечает, что ошибки чаще всего приходят с усталостью: техника "плывёт", спина округляется, а колени получают лишнюю нагрузку. Поэтому лучше делать меньше повторений, но правильно.

Интересный факт: в фитнес-сообществе бурпи часто называют "королевским упражнением". Причина проста — оно задействует практически все группы мышц и может заменить полноценную тренировку, если времени мало. Более того, военные и пожарные подразделения активно используют бурпи в подготовке из-за его универсальности.

Подходит ли это новичкам?

Да! В каждом упражнении есть упрощённые варианты: можно шагать вместо прыжков, делать отжимания с колен или даже использовать наклонную поверхность. Такой подход позволяет подстроить нагрузку под свой уровень, не теряя сути программы.

Бурпи — не наказание, а мощный инструмент для развития силы и выносливости. Главное — научиться выполнять их правильно и постепенно. Уже через неделю можно почувствовать уверенность в движениях и реальный прогресс.

