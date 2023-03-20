Для российских учителей и преподавателей ВУЗов необходимо снизить излишнюю отчетность и бюрократическую нагрузку, которые мешают нормальному рабочему процессу. Об этом заявил премьер -министр РФ Михаил Мишустин.
"Кроме того, что мы должны улучшать все условия для учителей, необходимо снижать бюрократические административные нагрузки. Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это", — сказал Мишустин на встречи с руководством Рособрнадзора, передает РИА "Новости".
По словам Мишустина, необходимо провести независимую экспертизу ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу".
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