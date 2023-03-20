Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:43

Правительство РФ намерено снизить уровень бюрократии для учителей и преподавателей ВУЗов

Для российских учителей и преподавателей ВУЗов необходимо снизить излишнюю отчетность и бюрократическую нагрузку, которые мешают нормальному рабочему процессу. Об этом заявил премьер -министр РФ Михаил Мишустин.

"Кроме того, что мы должны улучшать все условия для учителей, необходимо снижать бюрократические административные нагрузки. Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это", — сказал Мишустин на встречи с руководством Рособрнадзора, передает РИА "Новости".

По словам Мишустина, необходимо провести независимую экспертизу ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу".

Мир

В Кремле никак не отреагировали на решение МУС "арестовать" Путина

В настоящий момент в мире такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении России и, в частности, президента Путина, что их остается только фиксировать.

Читать полностью

Стоимость биткоина впервые с 2022 года превысила $28 тыс.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости