Варенье пригорело? Ошибка, которую совершают все хозяйки на кухне

Материал Что использовать Чего избегать Эмаль Уксус, лимонная кислота, сода с мылом Металлические щётки Алюминий Луковая шелуха, раствор соды Абразивы, жёсткие губки Нержавейка Уксус + сода, паста из соды и моющего Сильные кислоты, скребки

Советы шаг за шагом

Сначала замочите пригоревшую кастрюлю в воде на несколько часов. Выберите метод в зависимости от материала. Всегда давайте раствору остыть — горячий нагар легче отделяется. После очистки промывайте посуду в проточной воде и вытирайте насухо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Чистка металлической щёткой → царапины и повреждение покрытия → мягкая губка или щадящий раствор.

Использование хлорсодержащих средств → потускнение эмали и запах → уксус или сода.

Слишком просторный горшок при пересадке растений (по аналогии) → закисание почвы → выбирать ёмкость лишь чуть шире старой.

А что если…

Нагар слишком сильный и старый? Процедуру с уксусом или содой можно повторить несколько раз.

Нет под рукой лимонной кислоты? Используйте свежевыжатый сок лимона.

Нужно быстро? Подойдёт паста из соды и моющего — она действует за полчаса.

FAQ

Можно ли использовать абразивные порошки для эмали?

Нет, они разрушают покрытие.

Сколько раз можно повторять кипячение с содой или уксусом?

До полного удаления нагара, обычно достаточно 2-3 циклов.

Чем убрать запах гари из кастрюли?

После чистки прокипятить воду с лимонной кислотой или коркой апельсина.