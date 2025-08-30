Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:19

Усталость проходит, а выгорание остаётся: как распознать разницу

Врач Тарасова: выгорание не проходит после отдыха и сна

Многие люди путают обычную усталость с эмоциональным выгоранием, хотя это два совершенно разных состояния. Усталость уходит после сна, отдыха или смены обстановки. Выгорание же не проходит само по себе и может серьёзно подорвать здоровье.

Отличие усталости от выгорания

Кардиолог Ирина Тарасова объяснила, что при усталости после отдыха человек снова ощущает прилив энергии, радость от общения и интерес к жизни. Выгорание же остаётся даже после сна и выходных: на смену активности приходят апатия, раздражительность и тревожность.

"Иногда возникают и физические проявления — обостряются хронические болезни, снижается иммунитет, скачет давление, болит голова, сердце, появляется бессонница", — предупредила медик Ирина Тарасова.

Кто в группе риска

Чаще всего с выгоранием сталкиваются люди, которые работают на пределе сил, стремятся к идеалу и при этом забывают заботиться о себе. Постоянное напряжение истощает внутренние ресурсы организма, и человек теряет способность восстанавливаться.

Как справиться с выгоранием

По словам врача, первый шаг — признать проблему. Далее важно снизить темп и перестать требовать от себя невозможного. Помогают простые, но действенные меры:
• регулярное общение с близкими;
• полноценный сон;
• отдых без чувства вины;
• внимание к собственным потребностям и интересам.

Выгорание нельзя игнорировать — оно не только разрушает эмоциональное состояние, но и повышает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Забота о себе, восстановление баланса между работой и личной жизнью — главный путь к выздоровлению.

