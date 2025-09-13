Когда усталость превращается в опасный союз с алкоголем

Эмоциональное выгорание и алкоголизм часто оказываются звеньями одной цепи. На это обратил внимание врач-психиатр Областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова Владимир Калашников, отметив, что такие состояния формируют "замкнутый круг".

Как стресс толкает к алкоголю

Длительное напряжение и перегрузки истощают эмоциональные ресурсы человека. В результате появляется чувство опустошения, негативное восприятие окружающего мира, ощущение собственной недооценённости и зависть к успехам других.

Именно в такие моменты, пояснил специалист, люди нередко пытаются найти утешение в спиртном, рассматривая его как способ снять тревогу, страх, восстановить ощущение значимости и смысла.

"Алкоголь и эмоциональное выгорание — две проблемы, которые часто идут рука об руку", — сказал Калашников.

Усиление зависимости

Попытки справиться со стрессом с помощью спиртного приводят к обратному эффекту. Алкоголь начинает казаться единственным источником комфорта и спокойствия, а зависимость усиливается.

Человек перестаёт искать здоровые формы отдыха и замещает их употреблением алкоголя в одиночестве. Это лишает его полноценного психологического и физического восстановления.

Иллюзия лекарства

"В состоянии психологического истощения алкоголь выступает в качестве всесильного лекарства. Но поступки в состоянии опьянения становятся непоследовательными и импульсивными", — подчеркнул врач.

Такие действия рождают чувство вины и провоцируют новые эпизоды употребления. Замыкается порочный круг, в котором зависимость лишь укрепляется, а эмоциональное состояние продолжает ухудшаться.

По словам эксперта, разорвать этот цикл возможно только при осознании проблемы и обращении за помощью. Поддержка специалистов и близких позволяет заменить разрушительные привычки здоровыми способами восстановления сил.