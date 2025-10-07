Любите жечь листья? Теперь за это заплатите, и немало

Осень — пора уборки на участках и традиционных костров из сухих веток и листвы. Но привычный ритуал для многих дачников теперь может обернуться серьёзными штрафами. В России вступили в силу новые правила сжигания растительных отходов, и за нарушение этих требований можно заплатить до 15 тысяч рублей.

По словам пожарных инспекторов, именно осенние костры ежегодно становятся причиной десятков возгораний в частном секторе. Поэтому правила обращения с огнём ужесточили, установив строгие нормы безопасности.

"Разводить костёр прямо на земле категорически нельзя. Пламя должно быть полностью контролируемым", — напоминают сотрудники МЧС.

Почему запретили костры на земле

Главная причина — рост числа пожаров. По статистике МЧС, каждую осень фиксируются сотни случаев возгораний, начавшихся с "безобидного" костра.

Огонь быстро распространяется по сухой траве, переходит на деревянные постройки и даже соседние дома. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Новые требования направлены на предотвращение таких инцидентов. Теперь даже на собственном участке нельзя просто поджечь листья или ветки — для этого нужно соблюдать конкретные условия.

Новые правила сжигания мусора на даче

Теперь сжигать растительные остатки разрешено только при строгом соблюдении противопожарных норм.

Вот основные пункты:

Разводить костёр на земле запрещено. Используйте металлическую ёмкость объёмом не более 1 кубометра.

Расстояние до ближайших построек - не менее 7,5 метра .

Если используется яма для костра , она должна быть: не менее 30 см в глубину ; около 1 метра в диаметре ; находиться не ближе 15 метров к зданиям .

Рядом обязательно должен быть огнетушитель, вода или песок .

В ветреную и сухую погоду сжигать отходы категорически запрещено.

"Разрешено жечь мусор только в металлической ёмкости или специально оборудованной яме, при этом соблюдая безопасные расстояния", — поясняют представители МЧС.

Штрафы и ответственность

Теперь за нарушение правил можно получить не просто предупреждение, а внушительный штраф.