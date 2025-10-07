Любите жечь листья? Теперь за это заплатите, и немало
Осень — пора уборки на участках и традиционных костров из сухих веток и листвы. Но привычный ритуал для многих дачников теперь может обернуться серьёзными штрафами. В России вступили в силу новые правила сжигания растительных отходов, и за нарушение этих требований можно заплатить до 15 тысяч рублей.
По словам пожарных инспекторов, именно осенние костры ежегодно становятся причиной десятков возгораний в частном секторе. Поэтому правила обращения с огнём ужесточили, установив строгие нормы безопасности.
"Разводить костёр прямо на земле категорически нельзя. Пламя должно быть полностью контролируемым", — напоминают сотрудники МЧС.
Почему запретили костры на земле
Главная причина — рост числа пожаров. По статистике МЧС, каждую осень фиксируются сотни случаев возгораний, начавшихся с "безобидного" костра.
Огонь быстро распространяется по сухой траве, переходит на деревянные постройки и даже соседние дома. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы ситуация вышла из-под контроля.
Новые требования направлены на предотвращение таких инцидентов. Теперь даже на собственном участке нельзя просто поджечь листья или ветки — для этого нужно соблюдать конкретные условия.
Новые правила сжигания мусора на даче
Теперь сжигать растительные остатки разрешено только при строгом соблюдении противопожарных норм.
Вот основные пункты:
-
Разводить костёр на земле запрещено. Используйте металлическую ёмкость объёмом не более 1 кубометра.
-
Расстояние до ближайших построек - не менее 7,5 метра.
-
Если используется яма для костра, она должна быть:
-
не менее 30 см в глубину;
-
около 1 метра в диаметре;
-
находиться не ближе 15 метров к зданиям.
-
-
Рядом обязательно должен быть огнетушитель, вода или песок.
-
В ветреную и сухую погоду сжигать отходы категорически запрещено.
"Разрешено жечь мусор только в металлической ёмкости или специально оборудованной яме, при этом соблюдая безопасные расстояния", — поясняют представители МЧС.
Штрафы и ответственность
Теперь за нарушение правил можно получить не просто предупреждение, а внушительный штраф.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа
|Граждане
|5 000 — 15 000 руб.
|Должностные лица
|До 30 000 руб.
|Юридические лица
|До 400 000 руб.
А что если всё же нужен костёр?
Иногда костёр действительно необходим — например, для обогрева во время осенних работ или приготовления пищи. В таких случаях можно использовать мангалы и переносные печи - они не попадают под запрет, если установлены на безопасном расстоянии от строений и имеют поддон для углей.
Важно помнить: даже при готовке шашлыков нужно держать рядом воду или огнетушитель, а угли после использования — залить.
Мифы и правда
Миф 1. На своём участке можно делать всё, что угодно.
Правда: Земля — частная, но закон о пожарной безопасности действует для всех.
Миф 2. Если листья влажные, они не опасны.
Правда: Даже тлеющие отходы могут стать очагом возгорания при ветре.
Миф 3. Маленький костёр не считается нарушением.
Правда: Любое открытое пламя без соблюдения норм — повод для штрафа.
FAQ
Какой штраф за костёр во дворе?
От 5 до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц.
Можно ли сжигать траву в металлической бочке?
Да, если ёмкость объёмом до 1 кубометра и стоит не ближе 7,5 метров от построек.
Что делать, если соседи жгут листья и дым идёт к вам?
Вызвать пожарную службу или обратиться в местную администрацию — инспекторы проведут проверку.
