Турист сушит одежду у костра
Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:19

Любите жечь листья? Теперь за это заплатите, и немало

В России вступили в силу новые требования к сжиганию растительных отходов

Осень — пора уборки на участках и традиционных костров из сухих веток и листвы. Но привычный ритуал для многих дачников теперь может обернуться серьёзными штрафами. В России вступили в силу новые правила сжигания растительных отходов, и за нарушение этих требований можно заплатить до 15 тысяч рублей.

По словам пожарных инспекторов, именно осенние костры ежегодно становятся причиной десятков возгораний в частном секторе. Поэтому правила обращения с огнём ужесточили, установив строгие нормы безопасности.

"Разводить костёр прямо на земле категорически нельзя. Пламя должно быть полностью контролируемым", — напоминают сотрудники МЧС.

Почему запретили костры на земле

Главная причина — рост числа пожаров. По статистике МЧС, каждую осень фиксируются сотни случаев возгораний, начавшихся с "безобидного" костра.

Огонь быстро распространяется по сухой траве, переходит на деревянные постройки и даже соседние дома. Достаточно небольшого порыва ветра, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Новые требования направлены на предотвращение таких инцидентов. Теперь даже на собственном участке нельзя просто поджечь листья или ветки — для этого нужно соблюдать конкретные условия.

Новые правила сжигания мусора на даче

Теперь сжигать растительные остатки разрешено только при строгом соблюдении противопожарных норм.

Вот основные пункты:

  • Разводить костёр на земле запрещено. Используйте металлическую ёмкость объёмом не более 1 кубометра.

  • Расстояние до ближайших построек - не менее 7,5 метра.

  • Если используется яма для костра, она должна быть:

    • не менее 30 см в глубину;

    • около 1 метра в диаметре;

    • находиться не ближе 15 метров к зданиям.

  • Рядом обязательно должен быть огнетушитель, вода или песок.

  • В ветреную и сухую погоду сжигать отходы категорически запрещено.

"Разрешено жечь мусор только в металлической ёмкости или специально оборудованной яме, при этом соблюдая безопасные расстояния", — поясняют представители МЧС.

Штрафы и ответственность

Теперь за нарушение правил можно получить не просто предупреждение, а внушительный штраф.

Категория нарушителя Размер штрафа
Граждане 5 000 — 15 000 руб.
Должностные лица До 30 000 руб.
Юридические лица До 400 000 руб.

А что если всё же нужен костёр?

Иногда костёр действительно необходим — например, для обогрева во время осенних работ или приготовления пищи. В таких случаях можно использовать мангалы и переносные печи - они не попадают под запрет, если установлены на безопасном расстоянии от строений и имеют поддон для углей.

Важно помнить: даже при готовке шашлыков нужно держать рядом воду или огнетушитель, а угли после использования — залить.

Мифы и правда

Миф 1. На своём участке можно делать всё, что угодно.
Правда: Земля — частная, но закон о пожарной безопасности действует для всех.

Миф 2. Если листья влажные, они не опасны.
Правда: Даже тлеющие отходы могут стать очагом возгорания при ветре.

Миф 3. Маленький костёр не считается нарушением.
Правда: Любое открытое пламя без соблюдения норм — повод для штрафа.

FAQ

Какой штраф за костёр во дворе?
От 5 до 15 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч — для должностных лиц.

Можно ли сжигать траву в металлической бочке?
Да, если ёмкость объёмом до 1 кубометра и стоит не ближе 7,5 метров от построек.

Что делать, если соседи жгут листья и дым идёт к вам?
Вызвать пожарную службу или обратиться в местную администрацию — инспекторы проведут проверку.

Читайте также

Смородина восстанавливает урожай после подкормки зольным настоем и крахмальным раствором сегодня в 16:42
Смородина обиделась на хозяина: два простых домашних раствора вернут ей вкус и урожай

Два простых состава без химии помогут вернуть урожай смородины и сладкий вкус ягод. Что нужно сделать — и как не ошибиться при подкормке.

Читать полностью » Герань, гейхера и другие многолетники помогают защитить участок от сорняков сегодня в 16:18
Эти цветы действуют, как живой щит: сорняки исчезают без гербицидов

Некоторые цветы не только украшают участок, но и избавляют от сорняков. Разбираемся, какие многолетники создают живой ковер и заменяют прополку.

Читать полностью » Чеснок помогает розам цвести пышнее и отпугивает тлю и слизней естественно сегодня в 15:42
Телохранитель для роз: как чеснок спасает цветы от тли, грибка и увядания

Чеснок и розы — неожиданный, но полезный союз. Узнайте, почему пряный овощ стал лучшим защитником садовых красавиц и как посадить его правильно.

Читать полностью » Теплицу нужно устанавливать продольно к югу для максимального освещения растений сегодня в 14:42
Не стройте теплицу у забора: коварная ошибка, из-за которой растения чахнут месяцами

Правильное расположение теплицы может повысить урожайность вдвое. Как выбрать место, чего избегать и почему осень — идеальное время для строительства?

Читать полностью » В Орле обрезку растений нужно отложить до конца октября: защита от повреждений из-за ранних заморозков сегодня в 14:23
Мульчирование — невидимая броня для вашего сада: как не упустить этот волшебный момент

Осень — это время подготовки сада к зиме. Однако многие садоводы в Орловской области совершают ошибки, которые могут навредить растениям. Узнайте, что делать не нужно.

Читать полностью » Листья комнатных растений нужно очищать водой, а не масляными спреями — Анна Михайлова сегодня в 13:11
Домашний блеск, который душит: масляные спреи закупоривают поры — спасаем листья пошагово

Почему блеск на листьях может быть опаснее пыли и чем заменить спреи для растений, чтобы зелень выглядела здоровой и живой.

Читать полностью » Уборка участка осенью в Брянской области: удаление растительных остатков предотвращает болезни и вредителей сегодня в 13:11
Не убрали листья в саду? Вот что будет с вашими растениями, если не сделать это сейчас

Октябрь — месяц, когда садоводы Брянской области завершают сезон. Узнайте, какие работы в саду помогут сохранить здоровье растений и гарантируют богатый урожай.

Читать полностью » Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов сегодня в 12:11
Подземный монстр против дачника: три точных удара, которые уничтожат медведку навсегда

Она уничтожает всё на своём пути — от рассады до корней. Рассказываем, как победить медведку и её личинок без вреда для почвы и урожая.

Читать полностью »

Новости
Дом
Дизайнерами названы приемы, которые визуально расширяют коридор в хрущевке
Наука
Более 20 видов птиц используют одинаковый сигнал против кукушек
Дом
Эксперты рассказали, как разместить всё необходимое в маленькой ванной
Технологии
Microsoft подписала 20-летний контракт на поставку солнечной энергии в Японии
Питомцы
Агрессия к гостям у кошек чаще связана со страхом и болью
УрФО
Комиссия Свердловской области рекомендовала укрываться в зданиях при появлении дронов
Дом
Эксперты назвали идеи хрущевок, которые оказались удобнее планировок новостроек
Дом
Эксперты рассказали, какие решения в интерьере больше не в моде
