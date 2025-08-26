Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пыль на руках
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:37

Пустыня пошла в атаку: Burning Man накрыла стена песка

Буря со скоростью 80 км/ч разрушила арт-объекты на фестивале Burning Man в Неваде

Что может объединить десятки тысяч людей в суровой пустыне Невады, где температура поднимается выше +40 днём, а ночью обрушиваются песчаные бури? Ответ прост: Burning Man. Но в этом году испытание оказалось особенно тяжёлым — пустыня решила напомнить, что она хозяйка на этой территории.

Песчаная стена

На фестиваль обрушилась буря, скорость ветра достигала 80 км/ч. Видимость упала настолько, что люди видели не дальше вытянутой руки — всего около 30 сантиметров. Порывы буквально вырывали тенты из земли и ломали сложные арт-объекты. Одной из самых впечатляющих жертв стихии стала инсталляция "Чёрное облако" — огромная надувная конструкция весом восемь тонн, символизирующая "призрак мировой войны". Её унесло безвозвратно.

"Это выглядело так, словно небо опустилось на землю. В какой-то момент стало трудно даже дышать", — рассказали очевидцы.

Атмосфера выживания

Фестиваль всегда славился экстремальными условиями, но буря добавила особую напряжённость. Чтобы хоть как-то защититься, участники надевали очки и медицинские маски: без них находиться на улице было невозможно. Сильные потоки песка превращали каждое передвижение по лагерю в настоящее испытание.

Интересный факт: на Burning Man у каждого новичка есть шанс пройти "обряд посвящения" — его заставляют лечь на землю и обняться с пустыней. Но в этот раз даже ветераны признавались, что стихия оказалась слишком жёсткой.

Искусство посреди хаоса

Несмотря на разрушения, дух фестиваля остался неизменным. Ведь Burning Man — это не только арт-объекты, но и идея радикальной инклюзивности, соучастия и совместного творчества. Люди делятся едой и водой, устраивают импровизированные танцы и концерты, даже когда вокруг бушует стихия.

Фестиваль проводится ежегодно в пустыне Блэк-Рок с 1986 года. В этом году он стартовал 24 августа и должен завершиться 1 сентября. Интересно, что по правилам мероприятия здесь нельзя продавать еду или напитки — всё строится на обмене и дарении.

