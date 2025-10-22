Ожог — за секунду, осложнения — на недели: какие советы превращают боль в ад

Получить ожог можно буквально за секунду — горячий чай, кипяток, пар, утюг или солнце способны оставить на коже болезненный след. В такие моменты важно не паниковать и не делать того, что может ухудшить ситуацию. Однако многие до сих пор руководствуются советами из прошлого, не подозревая, что именно они могут привести к тяжёлым осложнениям.

"Одной из главных проблем является использование так называемых народных средств, включая уринотерапию, прикладывание мятого картофеля, тёртой моркови или даже толчёных ящериц к поражённым участкам", — отметил заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Алексей Сачков.

По словам врача, такие "рецепты" всё ещё можно услышать даже от фармацевтов, что делает проблему особенно опасной.

Почему народные методы не работают

Большинство домашних средств не только бесполезны, но и вредны. Картофель или морковь могут казаться охлаждающими, но в действительности они создают влажную среду, в которой активно размножаются бактерии. Это повышает риск нагноения и инфицирования кожи.

Алкоголь, наоборот, разрушает повреждённые ткани и усиливает боль. Если человек при этом принимает обезболивающие или снотворные, возможна интоксикация, а также поражение печени и почек.

"Попытки обезболить ожог с помощью алкоголя или таблеток могут вызвать серьёзные осложнения, включая повреждение печени и почек", — пояснил врач Алексей Сачков.

Врачи отмечают: последствия "народного лечения" часто оказываются тяжелее самого ожога. В клинику поступают пациенты с ожогами, осложнёнными токсическими реакциями, что требует не только лечения ран, но и детоксикации организма.

Как правильно действовать при ожоге

Чтобы избежать осложнений, важно запомнить несколько базовых шагов.

Охладите место ожога - под струёй прохладной воды (не ледяной!) в течение 10-15 минут. Это поможет снизить температуру тканей и уменьшить боль. Не трогайте волдыри - они служат естественной защитой от инфекции. Не смазывайте ожог маслами, жиром или кремами - они удерживают тепло и мешают заживлению. Наложите стерильную повязку из чистой марли или бинта. Обратитесь к врачу, особенно если площадь поражения превышает размер ладони или ожог находится на лице, руках, шее, половых органах.

В аптеке можно приобрести специальные пенные аэрозоли или гидрогелевые повязки, которые предназначены для оказания первой помощи при термических поражениях. Они не только охлаждают, но и создают защитную плёнку, препятствующую инфицированию.

Советы шаг за шагом

• При лёгких ожогах (I степени) используйте аптечные средства с пантенолом, алоэ или декспантенолом - они ускоряют регенерацию кожи.

• При обширных поражениях не пытайтесь лечить ожог самостоятельно — вызовите скорую помощь.

• При химических ожогах промывайте участок только водой, не применяя уксус или соду — это может усугубить реакцию.

• После заживления используйте кремы с витаминами A и E, чтобы восстановить эластичность кожи и избежать рубцов.

Таблица: аптечные и народные средства