Инфекция
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:55

Из Вьетнама с любовью: смертельная бактерия напомнила о себе спустя 40 лет

Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом

В 2024 году на юге США зафиксированы редкие случаи смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Burkholderia pseudomallei. Два строителя из Джорджии заразились мелиоидозом — болезнью, при которой без лечения летальный исход наступает в девяти случаях из десяти. Эти эпизоды заставили учёных вновь задуматься о происхождении патогена, ведь официально он не считается эндемичным для Северной Америки.

Что представляет собой мелиоидоз

Инфекция, вызываемая Burkholderia pseudomallei, протекает тяжело: у пациентов наблюдаются высокая температура, кашель, затруднённое дыхание и сильные головные боли. В запущенной стадии болезнь поражает внутренние органы.

  1. Без терапии смертность достигает 90%.
  2. При своевременном лечении - около 40%.

Ранее в США уже фиксировались вспышки мелиоидоза. В 2021 году причиной заражения стали бытовые спреи с эфирными маслами, импортированные из-за рубежа.

Загадка происхождения бактерии

В природе Burkholderia pseudomallei встречается в почве и воде Юго-Восточной Азии и северной Австралии. На территории США она считалась отсутствующей. Поэтому новые случаи вызвали серьёзное беспокойство.

Сначала исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предположили, что бактерию мог разбудить ураган "Элен", обрушившийся в 2024 году на Флориду и Джорджию. Известно, что стихийные бедствия способны распространять микроорганизмы. Но такая версия объяснима лишь там, где патоген уже присутствует.

Генетические улики из прошлого

Учёные секвенировали геномы бактерий, выделенных у заболевших рабочих. Результаты поразили: они оказались идентичны образцам из двух случаев мелиоидоза, зарегистрированных в Джорджии в 1983 и 1989 годах.

Оба тех пациента были связаны с войной во Вьетнаме: один служил на базе, другой участвовал в боевых действиях. Это позволило выдвинуть гипотезу, что бактерия могла попасть в США вместе с ветеранами или военной техникой и десятилетиями скрытно существовать в почве.

Две рабочие версии

Сегодня обсуждаются два сценария:

  1. Ураган "разбудил" споры и помог распространению бактерий в регионе.
  2. Давняя интродукция из Вьетнама: патоген укоренился ещё в 1970-80-е годы и проявился только сейчас.

В пользу второй версии говорит полное совпадение генома с образцами 40-летней давности. Однако окончательные выводы возможны только после обнаружения заражённых почвенных или водных образцов.

Что это значит для США

Если Burkholderia pseudomallei действительно закрепилась в американской почве, придётся пересмотреть подходы к биобезопасности. Это включает регулярный мониторинг грунта и водоёмов, а также обучение врачей распознаванию болезни.

Пока что случаи мелиоидоза остаются крайне редкими: в среднем в США фиксируется около 10 заражений в год, и большинство связано с поездками за границу. Но новые факты указывают, что угроза может быть локальной и постоянной.

Три интересных факта

  1. Мелиоидоз называют "болезнью садовников" в Таиланде и Австралии, так как заражение часто происходит при контакте с влажной почвой.
  2. Burkholderia pseudomallei способна десятилетиями сохраняться в грунте, выдерживая засуху и высокие температуры.
  3. В 2022 году впервые был зафиксирован случай обнаружения этой бактерии в почве США — в штате Миссисипи.

