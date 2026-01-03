Буря с прошлого года: как солнечная вспышка породила магнитные волнения на Земле

Первая магнитная буря 2026 года началась на Земле. Это событие, которое имеет планетарный характер, было зафиксировано 2 января около 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причины магнитной бури

Магнитная буря возникла вследствие прихода к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате солнечной вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря 2025 года, накануне боя курантов. Таким образом, Земля столкнулась с "эхом" солнечных событий, произошедших ещё в прошлом году.

"Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1", — отметили ученые из Института космических исследований РАН.

Уровень бури и прогнозы

На данный момент уровень магнитной бури составляет G1, что является минимальным показателем. Однако специалисты допускают возможность её усиления до уровня G2, что указывает на вероятность роста активности в ближайшие дни.

Статистика магнитных бурь

2025 год стал рекордным за последние 10 лет по числу магнитных бурь. Всего в прошедшем году было зафиксировано 69 бурь, что значительно больше, чем 44 случая в 2024 году. Геомагнитно-возмущенные дни, которые включают возмущения желтого и красного уровней, составили 164 дня в 2025 году против 94 дней в 2024 году.

Согласно данным ученых, число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за последние 20 лет. Такие изменения свидетельствуют о возрастании солнечной активности, что влияет на Землю и её магнитное поле.