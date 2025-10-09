Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:50

Лондон играет сам с собой: как звезда "Фаворитки" превратила Burberry в короткометражное кино о духе столицы

Оливия Колман стала лицом новой кампании Burberry режиссёра Джона Маддена

Оливия Колман вновь напомнила, что способна быть не просто актрисой, а настоящим культурным явлением. На этот раз звезда "Фаворитки" стала лицом новой кампании Burberry — серии короткометражных фильмов, снятых режиссёром Джоном Мадденом, автором легендарного "Влюблённого Шекспира". Каждый ролик — это миниатюрная зарисовка о духе Лондона, его людях и неповторимой эстетике.

Лондон, каким его видит Burberry

В основе проекта — четыре коротких истории. В них Колман появляется в совершенно разных образах: от эксцентричной любительницы крикета до приветливого гида и продавщицы в старом магазинчике. Все персонажи объединены одной идеей — они встречают впервые приехавших в Лондон туристов и становятся их первыми проводниками в мире британского очарования.

"Каждый фильм посвящен лишь нескольким из множества персонажей, которых вы встретите в Лондоне", — отметил креативный директор Burberry Дэниел Ли.

Визуальный ряд короткометражек напоминает открытки из прошлого, но с элементами современного шика. Камера исследует переулки, витрины, мостовые, а Оливия Колман словно сама становится воплощением старого доброго британского юмора и тепла.

Одежда как язык

Для каждого из образов актрисы Дэниел Ли подобрал ключевые вещи из новой коллекции Burberry. Колман предстала в классическом бежевом тренче Castleford, пуховике Snowdon, стёганой куртке Floriston и элегантном пальто Berryhill цвета льда. Эти модели — не просто вещи, а своеобразная дань наследию марки, в которой внимание к деталям сочетается с современной архитектурой силуэта.

Фотографом кампании стал Дрю Викерс — известный своими мягкими портретами и чувством света. Он добился того, чтобы даже самые повседневные сцены выглядели как кадры из старинного фильма, снятого на плёнку.

Когда кино и мода говорят на одном языке

Для Джона Маддена участие в проекте стало возвращением к малой форме, но с кинематографическим размахом. Его фильмы всегда отличались вниманием к характерам, и здесь он вновь обращается к тому, что умеет лучше всего — рассказывать истории через взгляды, жесты и детали. Колман, в свою очередь, словно играет без сценария, доверяя только интонации и атмосфере.

Коллаборация Burberry и Маддена — это не просто реклама, а попытка показать, что мода может быть искусством повествования. Лондон, с его дождями и контрастами, становится фоном для размышлений о стиле как о характере.

Как Burberry сохраняет британскую идентичность

Сегодня Burberry балансирует между традицией и обновлением. Под руководством Дэниела Ли бренд снова обращается к истокам: плащи, клетка, мягкие пальто и спокойная палитра возвращают дух старого Лондона. Но при этом материалы становятся технологичнее, а крой — чище.

Короткометражки Маддена подчёркивают этот симбиоз: прошлое и настоящее, ирония и элегантность, кино и мода.

Советы: как интегрировать британский стиль в повседневность

  1. Начните с базовых вещей — тренч и кашемировый шарф всегда выглядят актуально.

  2. Используйте нейтральные тона: бежевый, серый, оливковый, ледяной голубой.

  3. Комбинируйте классику с уличными элементами — кроссовки, лаконичные сумки, деним.

  4. Делайте ставку на качество тканей — шерсть, хлопок, твид, кожа.

  5. Добавляйте акцент аксессуарами — перчатки, зонт, брошь или шейный платок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать тренч с коротким рукавом "по моде".
    Последствие: силуэт теряет элегантность и становится бесформенным.
    Альтернатива: модель Castleford с чёткой линией плеч.

  • Ошибка: игнорировать уход за плащом.
    Последствие: ткань теряет водоотталкивающие свойства.
    Альтернатива: пропитка специальным средством для хлопка.

  • Ошибка: сочетать Burberry с яркими принтами.
    Последствие: теряется фирменная гармония палитры.
    Альтернатива: однотонные фактурные ткани в пастельных тонах.

FAQ

— Где посмотреть фильмы Burberry с Оливией Колман?
На официальном YouTube-канале Burberry и в соцсетях бренда.

— Можно ли купить вещи, показанные в роликах?
Да, часть коллекции уже доступна онлайн и в бутиках.

— Когда появятся поп-ап-магазины, посвящённые кампании?
Они откроются в Китае, Японии и ОАЭ, дизайн которых вдохновлён старинными британскими вокзалами.

Мифы и правда

Миф: Burberry выпускает только плащи и шарфы.
Правда: бренд давно расширил линейку — от пуховиков до аксессуаров и парфюмерии.

Миф: британский стиль скучен.
Правда: его сила — в нюансах и уверенности в простоте.

Миф: модные кампании — это всегда постановка.
Правда: здесь герои живут в кадре естественно, без гламурной искусственности.

3 интересных факта

• Первая коллекция Burberry была создана ещё в 1856 году и предназначалась для путешественников.
• Самый узнаваемый тренч Castleford изготавливают вручную в Йоркшире.
• В проекте Маддена задействованы не только актёры, но и настоящие лондонцы.

Исторический контекст

Burberry всегда был брендом, связанным с движением. Его плащи носили пилоты, исследователи, писатели и звёзды кино. Проект Маддена словно продолжает эту традицию, превращая улицы Лондона в сцену, где герои разных эпох встречаются взглядом.

