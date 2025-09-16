Шумный скандал в сердце Лондона: соседи против модного показа Burberry на территории Кенсингтонского дворца

Жители одного из самых дорогих районов Лондона выразили недовольство по поводу организации модного показа, который состоится на территории Кенсингтонского дворца. Этот показ будет проводиться брендом Burberry и приурочен к Лондонской неделе моды, которая стартует в конце сентября. Мероприятие пройдет в саду, расположенном за домом Кейт Миддлтон и принца Уильяма, на стадионе Перкс Филд.

Почему соседи против?

Местные жители, которые живут в этом престижном районе, опасаются, что масштабное мероприятие вызовет значительное неудобство. Среди самых главных причин для беспокойства — возможное увеличение трафика, шум и мусор, который может остаться после показа. Они боятся, что такой шумный и массовый ивент нарушит привычный порядок и спокойствие в районе, где они привыкли к тишине и уединению.

Как сообщает Daily Mail, соседи уже подали жалобу, указывая на возможное ухудшение условий жизни. С их точки зрения, проведение модного шоу приведет к повышению уровня загрязнения, и они считают, что такое событие неуместно в таком элитном районе.

Ответ Burberry и королевской семьи

Представители бренда Burberry настаивают на том, что перед организацией мероприятия они провели консультации с королевским двором и местными жителями. Поэтому они уверены, что все было сделано с учётом интересов всех сторон. Компания подчеркнула, что она всегда старается учитывать мнение окружающих, и они готовы устранить любые возможные неудобства.

Стоит отметить, что Burberry уже не раз проводил показы на частных площадках. В 2015 году бренд организовал подобное мероприятие в стеклянной оранжерее на стадионе Перкс Филд. Эта локация стала настоящей изюминкой недели моды, привлекая внимание множества гостей и прессы.

Исторический контекст

Место, выбранное для показа, имеет свою особенную историю. Кенсингтонский дворец всегда был связан с культурными мероприятиями. Так, например, покойная королева Елизавета II разрешала проводить на Перкс Филд такие крупные события, как фестиваль дизайна интерьера Decorex, который привлек более 11 000 участников.

Три интересных факта

В 2015 году Burberry организовал показ в стеклянной оранжерее на Перкс Филд, и это стало одной из знаковых событий недели моды в Лондоне. Кенсингтонский дворец неоднократно становился местом проведения крупных культурных мероприятий, включая международные выставки и фестивали. Несмотря на протесты местных жителей, такие культурные события в престижных районах часто становятся точками притяжения и помогают развивать местную экономику…

