Банджи Фитнес
Банджи Фитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Танцы в воздухе и силовая нагрузка: что скрывает банджи-фитнес

Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой

Банджи-фитнес появился сравнительно недавно, но уже успел завоевать тысячи поклонников по всему миру. Его главная особенность — использование эластичных нейлоновых тросов, которые снимают часть нагрузки с суставов и создают эффект полёта. Именно это сочетание делает тренировки одновременно безопасными и зрелищными.

Что представляет собой банджи-фитнес

Занимающийся надевает специальный пояс, фиксирующий талию и бёдра, и пристёгивается к канату, закреплённому в потолке. Благодаря такому оборудованию можно выполнять высокие прыжки, свободные падения, вращения и акробатические трюки. Но суть занятий не только в эффектных движениях: в программу входят силовые элементы, танцевальные связки и даже работа на выносливость.

Само направление возникло в 2016 году в танцевальной студии Таиланда и буквально за пару лет стало популярным во многих странах.

Почему стоит попробовать

  1. Развитие выносливости без лишнего риска. Занятия проходят в среднем и высоком темпе, пульс держится в диапазоне 130-150 ударов в минуту. Это тренирует сердце, повышает расход калорий и при этом щадит суставы.

"Если сравнивать банджи-фитнес с другими видами кардионагрузок, по интенсивности он схож с аэробикой", — сказала тренер Алина Белавина.

  1. Укрепление мышц. Прыжки, приседания и выпады создают серьёзную нагрузку на ноги и ягодицы, а акробатические элементы подключают корпус, руки и плечевой пояс.

  2. Улучшение координации. Важную роль играет разучивание танцевальных комбинаций. Это помогает развивать чувство равновесия и гибкость, расширяет диапазон движений.

  3. Эмоциональный заряд. Эффект невесомости и возможность зависать в воздухе приносят сильные положительные эмоции.

"Мы сразу же начинаем учить различные прыжки, которые помогают зависнуть в воздухе", — отметила тренер Алина Белавина.

Кому противопоказано

Банджи-фитнес не рекомендуется при:

  • беременности;

  • восстановлении после операций (менее 6 месяцев);

  • серьёзных проблемах с позвоночником, включая грыжи;

  • заболеваниях сердца и лёгких;

  • варикозе, глаукоме;

  • эпилепсии и других неврологических нарушениях;

  • весе выше 100 кг.

Людям с лишним весом лучше выбрать менее интенсивные виды активности, чтобы не перегружать сердце и суставы.

Как проходит тренировка

Занятие длится около часа и делится на три части:

  • разминка проходит без канатов: лёгкие упражнения разогревают мышцы;

  • основной блок включает обучение элементам и их объединение в танцевальные связки;

  • заминка помогает расслабить тело: используют растяжку и миофасциальный релиз с роликами и мячами.

Советы шаг за шагом

  1. Для первого занятия достаточно спортивной одежды и удобных кроссовок.

  2. Возьмите воду и полотенце: тренировка интенсивная и потребует восполнения жидкости.

  3. Если хотите заниматься дома, придётся купить комплект оборудования (7-20 тыс. руб.) и обеспечить потолок не ниже 3 м. Но чаще проще выбрать студию, где уже всё готово.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать противопоказания → риск обострения заболеваний → перед записью пройти консультацию у врача.

  • Заниматься в тесной комнате дома → опасность столкновения с мебелью → арендовать зал или посещать студию.

  • Подбирать обувь без фиксации стопы → вероятность травмы → использовать кроссовки с плотной поддержкой.

А что если…

А что если соединить банджи-фитнес с привычными тренировками? Такой вариант может стать отличным дополнением к йоге, пилатесу или силовым упражнениям. Можно чередовать форматы: один день — классическая нагрузка, другой — тренировка "в полёте".

FAQ

Можно ли похудеть на банджи-фитнесе?
Да, при регулярных занятиях и умеренном дефиците калорий тренировки помогают сжечь до 500-700 ккал за час.

Сколько стоит абонемент?
В среднем — 2-4 тыс. рублей за 4-8 занятий в месяц, в зависимости от города и студии.

Что лучше для новичка: банджи или аэробика?
Аэробика проще по координации, но банджи-фитнес веселее и безопаснее для суставов за счёт тросов.

Мифы и правда

  • Миф: банджи-фитнес — это только шоу и красивые прыжки.
    Правда: в программу входят силовые и кардиоэлементы, которые дают серьёзную нагрузку.

  • Миф: заниматься могут только подготовленные люди.
    Правда: освоить базовые связки способен любой новичок, нагрузка подбирается индивидуально.

  • Миф: трос полностью снимает нагрузку.
    Правда: канат лишь смягчает удар и снижает давление на суставы, но мышцы всё равно работают активно.

3 интересных факта

  • В Таиланде банджи-фитнес часто совмещают с элементами традиционных танцев.

  • Некоторые студии используют световые эффекты и неон, превращая тренировку в шоу.

  • В Европе активно развивается формат банджи-йоги — мягкие асаны в подвешенном состоянии.

Исторический контекст

Первые тренировки на резиновых канатах применялись для подготовки каскадёров в кино. Идея понравилась танцорам, и уже в 2016 году в Бангкоке появилась первая студия банджи-фитнеса. Оттуда направление стремительно распространилось по миру, попав сначала в Европу, а затем и в Россию.

