В интервью каналу Welt отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер предположил, что в ближайшие недели украинская армия, вероятно, будет полностью отброшена назад.
Он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, выразив сомнения в целесообразности подобных действий, учитывая возможные потери. По его мнению, вскоре станет очевидно, что украинская стратегия оказалась неудачной. Рихтер также отметил, что российские войска продолжают активно продвигаться в Донбассе.
6 августа украинские формирования попытались вторгнуться на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что операция завершится разгромом украинских сил и восстановлением контроля над государственной границей.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что украинские войска планировали захватить стратегически важные объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит ответ, и все поставленные перед страной задачи будут выполнены.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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