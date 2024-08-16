В Германии заявили, что ВС РФ отбросит ВСУ назад

В интервью каналу Welt отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер предположил, что в ближайшие недели украинская армия, вероятно, будет полностью отброшена назад.

Он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, выразив сомнения в целесообразности подобных действий, учитывая возможные потери. По его мнению, вскоре станет очевидно, что украинская стратегия оказалась неудачной. Рихтер также отметил, что российские войска продолжают активно продвигаться в Донбассе.

6 августа украинские формирования попытались вторгнуться на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что операция завершится разгромом украинских сил и восстановлением контроля над государственной границей.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что украинские войска планировали захватить стратегически важные объекты в Курской области, а также часть Белгородской.

Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит ответ, и все поставленные перед страной задачи будут выполнены.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)