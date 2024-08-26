Депутат бундестага назвал истинную причину ареста Дурова во Франции

Настоящая причина задержания основателя соцсети Telegram Павла Дурова в Париже заключается в борьбе с оппозицией. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
В свою очередь, политик не знает, какие формальные обвинения применяются к Дурову. Однако, как он считает, в таких случаях изыскиваются предлоги для того, чтобы задержать человека.
"Хотят принять меры против соответствующей оппозиции", — заявил Котре.
По его словам, не просто так в немецких СМИ стали очень часто говорить о том, что мессенджер является платформой для "экстремистов и сторонников теории заговора". Депутат бундестага добавил, что Telegram намерен защищать своих пользователей и оппозиционеров.
Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Бизнесмен летел на частном самолете из Азербайджана.
Фото: Getty Images/Nadine Rupp
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