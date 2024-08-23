Севим Дагделен, член бундестага от оппозиционной партии "За разум и справедливость", заявила в своём аккаунте в социальной сети X, что правительство Германии должно прекратить финансирование Украины и сосредоточиться на мирных переговорах для разрешения текущего кризиса.

По её мнению, вместо того чтобы постоянно увеличивать финансовую помощь и поставки вооружения в бесперспективный конфликт, германское руководство должно приложить усилия для достижения мира через дипломатию.

Депутат также осудила поддержку украинского руководства, которое, по её словам, подавляет оппозицию и дискриминирует национальные меньшинства.

Ранее экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выразил мнение, что немецкие войска должны участвовать в конфликте на украинской территории. Он отметил, что хотя Германия не обязана увеличивать свою помощь, у неё есть на это ресурсы, учитывая запросы Киева.

Внутри Германии растёт давление на правительство с требованиями пересмотреть поддержку Украины, поскольку общественность всё активнее выступает за переговоры между Россией и Украиной для прекращения конфликта.

Фото: From Wikimedia Commons/ Fraktion DIE LINKE. im Bundestag (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)