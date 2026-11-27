Мы привыкли связывать сложный интеллект с массивным объемом нейронов, но шмели опровергают это допущение. Эти насекомые обладают мозгом, содержащим меньше миллиона нервных клеток, однако способны решать незнакомые задачи, обучаться через наблюдение и даже передавать эмоциональные состояния. В свежей статье для журнала Science исследователи Ларс Читта и Стэнли Хайнц предлагают новую перспективу: передовые когнитивные способности могут возникать не за счет создания принципиально новых нейронных алгоритмов, а благодаря эволюционным доработкам древних нейронных схем.

Когнитивная гибкость в микромасштабе

Эксперименты демонстрируют впечатляющую адаптивность этих насекомых. В одном из опытов шмели научились двигать мячик, чтобы забраться на него и добраться до нектара, которого не могли получить напрямую. Более того, они умели направлять мяч к цели, которая уже исчезла из поля зрения. Это свидетельствует о способности формировать ментальные репрезентации цели и применять их для решения нестандартных проблем. Другое исследование, опубликованное в Nature, показало, что шмели могут освоить сложный двухступенчатый механизм открывания коробок с кормом, просто наблюдая за тренированными сородичами. При этом ни одна из наблюдательниц не находила решение самостоятельно.

Особенно поразительным является механизм передачи эмоциональных состояний. Когда шмель получал неожиданный приз, он начинал проявлять оптимистичный настрой при интерпретации неоднозначных стимулов. Другие особи, наблюдавшие за ним через прозрачный барьер без какого-либо химического или физического контакта, перенимали эту тенденцию. Это указывает на сложную социальную передачу внутренних состояний, ранее считавшуюся прерогативой позвоночных.

Архитектура древних сетей

Ключ к такому успеху кроется в архитектуре мозга. Центральным элементом служит структура под названием грибовидные тельца, отвечающая за обучение и память. У шмелей количество специализированных нейронов — клеток Кенйона — примерно в 50 раз больше, чем у плодовых мушек. Эта разница обеспечивает значительно больший объем памяти и когнитивной гибкости. Дополнительно задействованы нейронные цепи, управляющие навигацией и принятием решений, позволяющие насекомому взвешивать несколько целей и планировать последовательность действий.

Как отмечают авторы, высшие когнитивные процессы могли эволюционировать многократно и быть более распространенными, чем предполагалось ранее. Уже существуют полные схемы связей нейронов (коннектомы) мозга плодовой мушки, и сейчас ведутся аналогичные работы для нескольких видов шмелей. Сравнение этих нейронных сетей позволит выявить, какие именно эволюционные изменения делают возможным сложное мышление. Вероятно, так же как у птиц и млекопитающих, разные насекомые развили различные нейронные решения для достижения сходных когнитивных целей, и некоторые из этих принципов могут быть общими для всех животных, включая и позвоночных.