Бумажные документы отходят в сторону: РЖД готовят пассажирам новый формат поездок
Пассажиры российских железных дорог в ближайшее время смогут опробовать новый способ посадки в поезд без предъявления паспорта. Тестирование сервиса идентификации по биометрии запланировано на нескольких популярных направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.
Тестирование на маршрутах "Ласточки"
Как уточнили в холдинге, сервис посадки по биометрии планируется открыть для пассажиров в I квартале 2026 года. Речь идёт о маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома, где курсируют поезда "Ласточка". Доступ к услуге будет предоставлен после подведения итогов испытаний, которые сейчас проходят в формате фокус-группы.
"Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих маршрутах в I квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой", — сообщили в РЖД.
Как будет работать посадка по биометрии
В РЖД пояснили, что на текущем этапе сервис уже тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх указанных направлениях. Посадка без паспорта будет осуществляться через Единую биометрическую систему. Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрировать подтверждённую биометрию и дать согласие на обработку персональных данных.
При этом биометрия не станет обязательной. Новый способ идентификации будет альтернативой традиционному предъявлению документов. Пассажир сможет самостоятельно выбрать удобный вариант подтверждения личности — по паспорту или с помощью биометрических данных.
Выбор остаётся за пассажиром
В РЖД подчёркивают, что внедрение сервиса направлено на повышение комфорта и ускорение процедуры посадки. При этом возможность выбора способа идентификации сохранится за каждым пассажиром, что позволит учитывать индивидуальные предпочтения и уровень готовности к использованию цифровых технологий.
