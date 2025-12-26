Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:44

Бумажные документы отходят в сторону: РЖД готовят пассажирам новый формат поездок

РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД

Пассажиры российских железных дорог в ближайшее время смогут опробовать новый способ посадки в поезд без предъявления паспорта. Тестирование сервиса идентификации по биометрии запланировано на нескольких популярных направлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

Тестирование на маршрутах "Ласточки"

Как уточнили в холдинге, сервис посадки по биометрии планируется открыть для пассажиров в I квартале 2026 года. Речь идёт о маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома, где курсируют поезда "Ласточка". Доступ к услуге будет предоставлен после подведения итогов испытаний, которые сейчас проходят в формате фокус-группы.

"Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих маршрутах в I квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой", — сообщили в РЖД.

Как будет работать посадка по биометрии

В РЖД пояснили, что на текущем этапе сервис уже тестируется представителями ограниченной фокус-группы на трёх указанных направлениях. Посадка без паспорта будет осуществляться через Единую биометрическую систему. Для использования сервиса пассажиру необходимо заранее зарегистрировать подтверждённую биометрию и дать согласие на обработку персональных данных.

При этом биометрия не станет обязательной. Новый способ идентификации будет альтернативой традиционному предъявлению документов. Пассажир сможет самостоятельно выбрать удобный вариант подтверждения личности — по паспорту или с помощью биометрических данных.

Выбор остаётся за пассажиром

В РЖД подчёркивают, что внедрение сервиса направлено на повышение комфорта и ускорение процедуры посадки. При этом возможность выбора способа идентификации сохранится за каждым пассажиром, что позволит учитывать индивидуальные предпочтения и уровень готовности к использованию цифровых технологий.

