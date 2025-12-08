Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:35

Пакет против пластика: какой пакет в магазине на самом деле стоит выбирать

Бумагу можно переработать до шести раз — эколог Пешков

Бумажные пакеты оказывают меньшее воздействие на природу, поскольку производятся из возобновляемого ресурса, подчеркнул кандидат биологических наук, Заслуженный эколог России Андрей Пешков. О различиях в экологичности бумажной и пластиковой упаковки специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Биолог отметил, что разница между бумажными и пластиковыми пакетами очень заметна, прежде всего из-за особенностей их производства.

"Если сравнивать цикл производства, то на пластик уходит намного больше ресурсов и используется невозобновляемый ресурс, нефть. Потому что пластик делается из нефти на комбинациях нефтехимии. Это очень длинный передел, дорогой и оставляющий массу негативных воздействий различного рода на окружающую среду", — пояснил Пешков.

Эколог уточнил, что заготовка древесины для производства бумаги сама по себе не нарушает экосистему, если проводится грамотно, а лес способен активно восстанавливаться.

"Древесина возобновляемая, ее заготовление гораздо проще. Это натуральный продукт. Если мы берем современные методы без хлорного отбеливания, целлюлозы, то бумажная масса производится достаточно экологически дружественными методами", — отметил эколог.

Он напомнил, что пластиковые пакеты долго сохраняются в окружающей среде, а их переработка требует сложных технологий. Бумажные же изделия разрушаются естественным образом и могут быть переработаны до шести раз.

