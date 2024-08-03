Готовим аппетитные булочки: тесто получится, как пух

Предлагаем приготовить пышные сдобные булочки из эластичного и воздушного теста.
Ингредиенты
- 150 мл молока;
- 1 яичный белок;
- 100 мл воды;
- 400 г муки;
- 11 г сухих дрожжей:
- 70 г сахара;
- 1 яичный желток;
- 40 г сливочного масла;
- 40 г растительного масла;
- 1 чайная ложка ванильного сахара;
- соль по вкусу.
Приготовление
В емкость вылейте теплую воду и теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Оставьте смесь, на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.
После этого положите ванильный сахар и яичный белок. Помешайте. Теперь добавьте предварительно растопленное сливочное масло, соль и муку. Затем можно вымешивать тесто. Оно должно получиться эластичным. Налейте подсолнечное масло и накройте тесто полотенцем. Уберите в теплое место на полтора часа.
Приступайте к формированию булочек, сформируйте шарики или сделайте желаемую форму. Положите их на противень, смазав яичным желтком. Готовьте 30 минут при 200 градусах.
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