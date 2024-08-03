Готовим аппетитные булочки: тесто получится, как пух

Предлагаем приготовить пышные сдобные булочки из эластичного и воздушного теста.

Ингредиенты

150 мл молока;

1 яичный белок;

100 мл воды;

400 г муки;

11 г сухих дрожжей:

70 г сахара;

1 яичный желток;

40 г сливочного масла;

40 г растительного масла;

1 чайная ложка ванильного сахара;

соль по вкусу.

Приготовление

В емкость вылейте теплую воду и теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Оставьте смесь, на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.

После этого положите ванильный сахар и яичный белок. Помешайте. Теперь добавьте предварительно растопленное сливочное масло, соль и муку. Затем можно вымешивать тесто. Оно должно получиться эластичным. Налейте подсолнечное масло и накройте тесто полотенцем. Уберите в теплое место на полтора часа.

Приступайте к формированию булочек, сформируйте шарики или сделайте желаемую форму. Положите их на противень, смазав яичным желтком. Готовьте 30 минут при 200 градусах.