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Рецепт приготовления пышных и вкусных булочек
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  • Опубликована сегодня в 11:23

Готовим аппетитные булочки: тесто получится, как пух

Рецепт приготовления пышных и вкусных булочек

Предлагаем приготовить пышные сдобные булочки из эластичного и воздушного теста.

Ингредиенты

  • 150 мл молока;
  • 1 яичный белок;
  • 100 мл воды;
  • 400 г муки;
  • 11 г сухих дрожжей:
  • 70 г сахара;
  • 1 яичный желток;
  • 40 г сливочного масла;
  • 40 г растительного масла;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • соль по вкусу.

Приготовление

В емкость вылейте теплую воду и теплое молоко, сухие дрожжи и сахар. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Оставьте смесь, на 15 минут, чтобы дрожжи активировались.

После этого положите ванильный сахар и яичный белок. Помешайте. Теперь добавьте предварительно растопленное сливочное масло, соль и муку. Затем можно вымешивать тесто. Оно должно получиться эластичным. Налейте подсолнечное масло и накройте тесто полотенцем. Уберите в теплое место на полтора часа.

Приступайте к формированию булочек, сформируйте шарики или сделайте желаемую форму. Положите их на противень, смазав яичным желтком. Готовьте 30 минут при 200 градусах.

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