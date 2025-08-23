Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака породы Бультерьер
Собака породы Бультерьер
© https://www.freepik.com
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:54

Взгляд на бультерьеров: от страха до восхищения — как они меняют судьбы

Как правильно воспитать бультерьера: советы по дрессировке

Вы когда-нибудь задумывались, почему бультерьеры вызывают такие противоречивые эмоции? Эти собаки способны впечатлить своей силой и смелостью, но при правильном воспитании они становятся верными и добрыми спутниками.

История породы

Бультерьеры появились благодаря британским заводчикам, которые стремились создать идеальную бойцовую собаку. Скросив ловкого терьера с настойчивым староанглийским бульдогом, они вывели породу, обладающую как аристократическими чертами, так и бойцовскими качествами. Постепенно селекционеры улучшали бультерьеров, делая их еще более мощными и выносливыми, что и принесло им титул "гладиаторов".

Некоторые находят "улыбку" бультерьера пугающей, а другие — невероятно привлекательной. Эти яйцеголовые псы с треугольными ушами напоминают бандитов из переулка. Изначально порода признавалась только в белом цвете, но со временем к разведению допустили и цветных представителей.

Физическая сила

Бультерьеры известны своей мощной челюстью, которая позволяет им легко разжевывать твердые предметы. Эта особенность была необходима для участия в собачьих боях, которые, к счастью, давно запрещены.

К сожалению, многие бультерьеры становятся агрессивными из-за неопытных владельцев, не способных стать для них лидерами. Эта дурная слава преследует замечательную породу, хотя при правильном уходе и ранней социализации бультерьер может стать самым преданным другом. Он будет рад разделить с вами утренние пробежки или игру в мяч, становясь настоящим членом семьи.

