Каждая прогулка — как игра с кислородом: почему бульдогу тяжело жить

Спросите любую компанию собачников в парке, какая порода считается самой "неподдающейся дрессировке", и вы услышите десятки версий. Кто-то назовёт бигля ("Слух есть, но точно не для моих команд"), кто-то афганскую борзую ("Она выше моих инструкций"), а кто-то — сиба-ину ("Это скорее переговоры, чем дрессировка").

Но профессиональные тренеры собак обычно улыбаются на этот вопрос. В их словаре "необучаемых" нет: каждая собака может научиться, просто некоторым нужны особый подход и дополнительные стимулы.

И всё же есть породы, с которыми работать сложнее не из-за характера, а из-за физических ограничений. И здесь в разговор "заходит" английский бульдог.

История одной гостьи по кличке Фиона

Автор истории — тренер собак, которому однажды довелось взять на передержку и обучение бульдога по имени Фиона. Лето, жара, Аризона. Даже при максимальной осторожности — короткие прогулки в прохладе, вентиляторы, вода — собака начинала тяжело дышать уже после нескольких шагов от кондиционированной комнаты до тенистого газона.

Хозяева уверяли: это "нормально для неё". Но проблема в том, что "нормально для породы" далеко от "нормально для собаки как вида".

Как экстремальная селекция изменила бульдога

Современный английский бульдог — результат многолетнего отбора. Когда-то он был выносливым и достаточно подвижным псом для кровавого спорта булл-бейтинг. После запрета этой практики в XIX веке породу вывели более компактной, с характерным "смятым" лицом и массивным телом.

Но именно эти черты и стали источником проблем.

Укороченная морда (брахицефалический синдром)

Сдавленные дыхательные пути, узкие ноздри, удлинённое мягкое нёбо, иногда — суженная трахея. В жару и при нагрузке дышать такому псу всё равно что человеку — через соломинку.

Кожные складки

Да, они милые, но с точки зрения здоровья — рассадник влаги и бактерий, требующий регулярной очистки, иначе риск дерматита и неприятного запаха.

Компактный тяжёлый корпус

Нагрузка на суставы и позвоночник, предрасположенность к дисплазии и артриту. Даже умеренная активность может быть тяжёлой.

Есть ли путь к более здоровому бульдогу?

Некоторые заводчики и генетики работают над улучшением здоровья породы: отбор собак с чуть более длинной мордой, широкими ноздрями, менее выраженными складками, а также более сбалансированным телосложением. Ответственные заводчики проверяют животных на наследственные болезни сердца, суставов и кожи.

Почему тренер откажется от такой собаки

Английский бульдог может быть невероятно милым, преданным и харизматичным. Но каждый день с ним — это постоянный учёт физических ограничений, внимательное отношение к жаре и нагрузкам, регулярный уход за кожей.

Автор признаётся: он с удовольствием работает с ними в рамках тренировки, но для постоянного содержания выберет породу, которая способна без риска пройти полноценную прогулку. Ведь обучить собаку дышать глубже или охлаждаться быстрее невозможно.