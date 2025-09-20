Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Французский бульдог
Французский бульдог
© freepik.com by prostooleh is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:40

Бульдог кажется грозным, но внутри — озорник: правда о темпераменте

Американские, английские и французские бульдоги имеют различия во внешности и темпераменте

Щенки бульдога очаровывают с первого взгляда: приплюснутая мордочка, трогательные складочки кожи, весёлый нрав и удивительная преданность. Американские, английские и французские бульдоги имеют различия во внешности и темпераменте, но все они объединены общими чертами, которые прослеживаются уже с раннего возраста. Прежде чем завести щенка этой породы, полезно узнать несколько важных особенностей.

Немного истории

Бульдоги получили своё название в Англии, где когда-то использовались для травли быков — отсюда и слово "bull" в названии. Эти кровавые развлечения давно ушли в прошлое, а собаки, некогда бойцы, постепенно превратились в добродушных домашних любимцев. Сегодня бульдог — символ надёжности и дружбы, а щенки этой породы становятся отличными компаньонами для семей.

1. Склонность к лишнему весу

Бульдожьи "бочонки" выглядят забавно, но лишние килограммы быстро превращаются из милой особенности в серьёзную угрозу для здоровья. Щенки этой породы активны и любознательны, поэтому важно грамотно сочетать физическую нагрузку и сбалансированное питание.

  • Чем грозит переедание: ожирение, одышка, нагрузка на суставы, болезни сердца.

  • Что делать: контролировать порции, выбирать качественный корм, устраивать регулярные прогулки и игры.

2. Важность дрессировки

Щенки бульдога склонны к шалостям и упрямству. Без воспитания они легко могут превратить ваши тапки в любимую игрушку.

Начинать обучение командам лучше с первых месяцев. Это поможет сформировать послушного и управляемого пса.

  • Используйте метод поощрения: лакомства и похвалу.

  • Уроки должны быть короткими, но регулярными.

  • Команды "Сидеть", "Место", "Фу" и "Ко мне" помогут управлять поведением даже упрямого щенка.

3. Склонность к доминированию

Уже в щенячьем возрасте бульдоги могут проявлять желание "быть главным". Если хозяин не установит правила, собака быстро займёт лидерскую позицию.

  • Важно обозначить границы с первого дня.

  • Упорство питомца нужно направить в правильное русло.

  • Последовательность и спокойствие помогут закрепить авторитет хозяина.

4. Темперамент

С первого взгляда бульдог может показаться грозным и даже агрессивным. Но за массивным телосложением скрывается весёлый, добродушный и отважный характер.

Бульдоги любят внимание, игры и ласку. Щенки с удовольствием общаются с детьми и другими животными, если с раннего возраста проходят социализацию.

  • Плюс: верность, смелость, любовь к хозяину.

  • Особенность: обожают "купаться" во внимании семьи.

5. Здоровье и уход

Эта порода имеет ряд уязвимостей:

  • аллергии (часто требуется гипоаллергенный корм),

  • проблемы с дыханием из-за укорочённой морды,

  • предрасположенность к заболеваниям суставов,

  • чувствительность к жаре — легко перегреваются.

Чтобы щенок рос здоровым:

  • обеспечьте регулярные осмотры у ветеринара,

  • следите за рационом,

  • не допускайте перегрева,

  • выбирайте умеренные физические нагрузки.

Сравнение трёх видов бульдогов

Порода Рост / вес Особенности характера Уход
Английский до 40 см, 25 кг спокойный, упрямый чувствителен к жаре, нужен уход за складками
Французский до 30 см, 12 кг игривый, жизнерадостный активные прогулки, защита от холода
Американский до 55 см, 35 кг энергичный, преданный больше активности и пространства

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекармливать щенка.
    → Последствие: ожирение и болезни.
    → Альтернатива: строгое соблюдение норм корма.

  • Ошибка: откладывать дрессировку.
    → Последствие: проблемы с послушанием.
    → Альтернатива: начинать обучение с первых месяцев.

  • Ошибка: оставлять собаку в жаре.
    → Последствие: тепловой удар.
    → Альтернатива: прогулки в тени, доступ к воде, кондиционер дома.

А что если в доме дети?

Бульдоги прекрасно подходят для семей. Щенок будет с радостью играть и общаться с детьми. Главное — объяснить ребёнку правила: не дразнить, не тянуть за хвост и уши.

Плюсы и минусы щенков бульдога

Плюсы Минусы
добрый и преданный характер склонность к лишнему весу
отличный компаньон для детей чувствительность к жаре
не слишком активные (удобны для квартиры) склонность к проблемам с дыханием
эффектная внешность упрямство требует воспитания
дружелюбие к другим животным возможные аллергии

FAQ

Можно ли держать бульдога в квартире?
Да, они прекрасно чувствуют себя даже в небольшом пространстве.

Нужен ли бульдогу длительный выгул?
Нет, достаточно умеренной активности, но регулярные прогулки необходимы.

С какого возраста начинать дрессировку?
Лучше сразу, как только щенок появился дома.

Мифы и правда

  • Миф: бульдоги агрессивные.
    Правда: это дружелюбные собаки, при правильном воспитании прекрасно ладят с людьми и животными.

  • Миф: они ленивые и не любят играть.
    Правда: щенки активные и игривые, особенно в раннем возрасте.

  • Миф: бульдоги живут недолго.
    Правда: при правильном уходе они доживают до 10-12 лет.

Интересные факты

  1. Английский бульдог считается символом Великобритании и даже изображался на военной символике.

  2. Французские бульдоги популярны у артистов и дизайнеров — их часто можно встретить в Instagram-звёздах.

  3. Американские бульдоги долгое время использовались как фермерские собаки, помогая охранять скот.

Исторический контекст

Становление породы связано с Англией, где бульдоги участвовали в травле быков. После запрета этих зрелищ в XIX веке собаки постепенно превратились из бойцов в компаньонов. Со временем появились разные разновидности: французский, английский и американский бульдоги. Сегодня они ассоциируются не с боями, а с преданностью и дружбой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сфинкс и мейн-кун — кошки, которым приписывают успех и семейное счастье сегодня в 9:43

Эти породы кошек называют живыми амулетами: правда о богатстве и удаче

Какие кошки считаются символом богатства и удачи? Мы собрали список пород и окрасов, вокруг которых сложились удивительные легенды.

Читать полностью » Зоологи: кошка может спать до 16 часов в сутки — это физиологическая норма сегодня в 8:35

Здоровый питомец сегодня — скрытая угроза завтра: почему нельзя расслабляться

Здоровая кошка всегда подскажет хозяину, что с ней всё в порядке. Но иногда признаки незаметны, и важно знать, как их правильно распознать.

Читать полностью » Корнеллский университет: у кошек без игр риск грызть мебель и провода выше на 40% сегодня в 7:24

Кошка превращается в щенка-разрушителя: почему домашний питомец грызёт всё подряд

Почему кошка грызёт вещи? От скуки и нехватки витаминов до стресса и охоты — разбираем причины и даём пошаговые советы.

Читать полностью » Историки: в Средневековой Европе чёрных кошек считали спутниками ведьм сегодня в 6:15

Чёрная кошка как врата в иной мир: почему суеверия до сих пор пугают людей

Загадочные, мистические и удивительные: почему чёрные кошки так долго вызывали страх у людей и что на самом деле они приносят в дом?

Читать полностью » Топ-10 имён для собак в России: Бим, Граф, Кузя и другие варианты 2025 года сегодня в 5:09

Секрет послушания скрыт в звуках имени: какие буквы собаки слышат лучше всего

Какие клички для собак выбирают в 2025 году? От вечной классики до звёздных трендов — удивительный мир имен раскрывается во всей своей красоте.

Читать полностью » Ветеринары: собаки чаще всего боятся грома, фейерверков и одиночества сегодня в 4:22

Гроза или сирена? Вот что превращает питомца в дрожащий комок страха

Даже самые смелые собаки могут бояться вещей, которые кажутся нам безобидными. Разберёмся, какие фобии встречаются чаще всего и как с ними справляться.

Читать полностью » Невидимый сбой мозга у питомцев: загадочный синдром, который путают с десятком болезней сегодня в 3:27

Загадочный недуг, о котором не говорят: как распознать гиперестезию у питомца

Редкое заболевание у кошек проявляется мышечными спазмами, судорогами и тревожным поведением. Что скрывается за этим состоянием и как помочь питомцу?

Читать полностью » Бельгийская овчарка малинуа: особенности породы и уход — рекомендации кинологов сегодня в 2:33

Малинуа или грюнендаль: чем бельгийские овчарки отличаются друг от друга на самом деле

Эта собака поражает сочетанием красоты, интеллекта и энергии. Разберём, чем бельгийская овчарка малинуа отличается от других разновидностей и стоит ли её заводить.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Семена чиа признаны одним из главных источников омега-3
Питомцы

Ветеринары запрещают поднимать декоративного кролика за уши: это вызывает травмы и боль у питомца
Еда

Лук для котлет: нарезка сохраняет аромат, тёрка даёт сочность, мясорубка убирает вкус
Питомцы

Питание бывших бездомных кошек и собак: правила адаптации рациона
Садоводство

Дождевые черви и мокрицы: как контролировать обитателей компостной ямы – советы дачникам
Технологии

США представили антидроновые системы FlyTrap 4.0, но уступают России и Украине в РЭБ
Туризм

Этой осенью Central Perk откроется на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Красота и здоровье

Квадратные мысы вернулись из 90-х и стали универсальны для любого стиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet